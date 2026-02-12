بينهم نائب رئيس بلدية وأسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية، طالت نائب رئيس بلدية، وأسرى محررين، وأربع نساء، إضافة إلى عدد كبير من الشبان جاوز الـ 40 مواطنًا، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ففي محافظة نابلس: اعتقلت قوات الاحتلال نائب رئيس بلدية عصيرة الشمالية المهندس براء جرارعة عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت خلال اقتحام المساكن الشعبية شرق نابلس كلاً من: عبادة ضمرة، بيان ترياقي.

نائب رئيس بلدية عصيرة الشمالية، المهندس براء جرارعة

ومن قرية كفر قليل شرق نابلس، اعتقلت فادي القني، ومن بلدة بيتا جنوب نابلس، اعتقلت: وسام عبد الرازق داود، آدم عبد الكريم داود، كرم عبد الغني خضير.

وخلال اقتحام قرية تل جنوب نابلس، اعتقلت: نصر الدين خلدون عبد الرحمن عصيدة، محمد خلدون عبد الرحمن عصيدة، محمود عماد محمود يامين، يزن عصام يوسف حمد، عمر عصام يوسف حمد، طالب سمير طالب سلوادي، حمزة سمير طالب سلوادي، معتز عبد السلام أحمد عصيدة، أسامة مصطفى حسن رمضان، مصطفى عابد، معتز أيوب.

كما اعتقلت من مخيم عسكر شرق نابلس: محمد إياد شكوكاني، ثائر رمانة.

أما في محافظة الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال مراد البايض خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل، كما اعتقلت الطالبة في كلية الشريعة جنى إحسان أبو وردة من مخيم الفوار، واعتقلت أيضاً علي أبو صبحة خلال اقتحام مدينة يطا جنوب الخليل.

وفي محافظة طولكرم: عتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فادي مطر أبو سميرة من مخيم طولكرم.

كما اعتقلت سندس لفداوي خلال اقتحام الحارة الشرقية في المدينة، وأحمد متروك من منزله في طولكرم.

وفي محافظة طوباس: اعتقلت قوات الاحتلال شقيقة الشهيد وديع بني عودة من بلدة طمون جنوب المحافظة.

أما في محافظة رام الله: اعتقلت قوات الاحتلال السيدة صبا نزيه البرغوثي من منزلها في قرية دير غسانة شمال رام الله.

وفي محافظة أريحا: اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد فتحي عوضات “بلهان” خلال اقتحام مخيم عقبة جبر، كما اعتقلت محمد عاصي ضمرة من حي كتف الوادي في المدينة.

وفي محافظة قلقيلية: اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس شرق قلقيلية، ونفذت حملة اعتقالات طالت أكثر من 12 أسيراً محرراً، عُرف منهم: علاء شماسنة، مراد القدومي، أسامة أبو سعدة، معتصم الراضي، أحمد النبيل، حكم سليم، موسى بيضة، سامر البرق، الشيخ وائل شماسنة، مصعب خريشة، نائل العودة، حكمت سليم.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى