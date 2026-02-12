شهيد وإصابات في خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بغزَّة

واصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار مخلفًا الشهداء وآلاف الجرحى، عبر القصف الجوي والمدفعي ونسف المنازل وإطلاق النار تجاه المواطنين وخيامهم، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

أعلنت مصادر طبية، ظهر يوم الخميس، استشهاد الشاب محمد سليم دبابش برصاص الاحتلال في منطقة الزرقاء بحيّ التفاح شمال شرقي مدينة غزة، فيما أصيب 4 مواطنين برصاص الاحتلال على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة الطفل فؤاد زاهر النجار (14 عامًا) بطلق ناري في القدم أثناء وجوده داخل خيمته في منطقة المسلخ جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أُصيب الطفل أحمد محمد البسيوني (14 عامًا) بطلق ناري في الظهر خلال نومه داخل خيمته في المنطقة ذاتها.

وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه مركبات الإسعاف أثناء محاولتها الوصول إلى الإصابات قرب دوّار الكويت جنوبي حيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح، جنوبي القطاع، فيما شنّ طيران الاحتلال غارة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وأشارت وزارة الصحة بغزة إلى أنه ️منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 591، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,583، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 724 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 72,049 شهيدًا و 171,691 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين