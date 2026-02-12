طبيب كندي: منعني الإسرائيليون دخول غزة كوني أحمل سماعات وضمادات

قال طبيب كندي حاول الوصول إلى غزة عبر حافلة أممية من الأردن إن سلطات الاحتلال منعته من دخول الكيان بسبب حمل ضمادات وسماعات طبية.

وذكرت شبكة "سي بي سي" الإخبارية الكندية أن الطبيب حسن كاباسي كان على متن حافلة تابعة للأمم المتحدة في رحلة من الأردن إلى غزة عندما أوقفه ضابط حدود إسرائيلي وأوضح أنه مُنع من الدخول لأنه كان يحمل معدات طبية كالسماعة والضمادات.

يذكر أن للطبيب تاريخ طويل في العمل الإنساني حول العالم، بما في ذلك في جنوب السودان وبنغلاديش والعراق.

وقال كاباسي إنه حاول مرتين العام الماضي الوصول إلى غزة، حيث كانت محاولته الأولى للعبور في 25 نوفمبر، عندما كان كاباسي على متن حافلة أرسلتها الأمم المتحدة.

وأوقفت شرطة الاحتلال الطبيب على جسر اللنبي لإجراء تفتيش عشوائي للأمتعة. وخلال التفتيش، عثرت الشرطة على معدات طبية عامة، من بينها سماعة طبية ومقياس حرارة، وضمادات لاصقة، وأجهزة قياس ضغط الدم.

وقال كاباسي إن الشرطي أخبره بأنه مُنع من الدخول لأنهم يعتقدون أنه ينوي توزيع المواد في غزة.

وحاول كاباسي الدخول مرة أخرى في 4 ديسمبر - وقال إن ذات الشرطي تعرف عليه وأخبره أنه ممنوع من دخول "الدولة" مرة أخرى.

وقال كاباسي: "كنت الوحيد الذي تم استهدافه في المرة الثانية، وهذه المرة لم يكن هناك سبب"، مضيفًا أنه لم يكن يحمل أي معدات طبية خلال محاولته للدخول في ديسمبر.

وجاء في حديثه: أعطوني ورقة تقول إنني أشكل تهديداً أمنياً أو تهديداً للسلامة العامة، وأنه لا يمكنني دخول (إسرائيل) مرة أخرى في المستقبل.

وعلى وجه التحديد، توضح الورقة سبب رفض دخول كاباسي باعتباره "اعتبارات تتعلق بالأمن العام أو السلامة العامة أو النظام العام".

وقال كاباسي إن زميله، الجراح البريطاني الدكتور محمد فاروق، وطبيب إيطالي آخر من خدمات الإغاثة الكاثوليكية، قد مُنعا أيضاً من الدخول في 25 نوفمبر. أما المجموعة المتبقية التي تضم حوالي 30 شخصاً فقد سُمح لها بالمرور.

وقال فاروق: "لقد اتبعنا جميع القواعد. كنا نظن أنهم سيسمحون لنا بالمرور ويصادرون أغراضنا ثم يسمحون لنا بالمرور، لكنهم لم يفعلوا ذلك".

ونجح فاروق، جراح القولون في عبور الحدود الإسرائيلية ثلاث مرات قبل أن يُوقف للمرة الأولى في نوفمبر الماضي. ويأمل في محاولة العبور مرة أخرى خلال ستة أشهر إلى سنة.

