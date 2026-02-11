مركبات "هايلوكس" قرب الحدود المصرية تستنفر جيش الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بأن جيش الاحتلال رفع حالة الاستنفار على الحدود مع مصر، عقب اقتراب مركبات دفع رباعي "هايلوكس" مصرية من السياج الفاصل، في حادثة أثارت مخاوف أمنية من تكرار سيناريوهات مشابهة لما جرى في السابع من أكتوبر.

وذكرت القناة 12 العبرية أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية شملت قوات برية ودبابات ومروحيات قتالية إلى منطقة الحدود الجنوبية، بعد رصد شاحنات مصرية صغيرة اقتربت لمسافة نحو 100 متر من مستوطنة "شلوميت" المقامة في صحراء النقب، على بعد يقارب 700 متر من الحدود المصرية.





ونقلت القناة عن جيش الاحتلال قوله إن المركبات تقل مدنيين، مشيرًا إلى أنه لم تُسجل مؤشرات على وقوع حادث أمني.

وتحت عنوان "مشاهد 7 أكتوبر تتكرر"، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، "أثار تجمع 20 مركبة دفع رباعي أمس بالقرب من السياج الحدودي مع مصر استنفاراً غير مسبوق في منظومة الأمن الإسرائيلية".

من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن مركبات صغيرة وصفتها بـ"المشبوهة" اقتربت من الحدود بالقرب من بلدات إسرائيلية مجاورة للسياج الحدودي، وتحديدًا قرب منطقة المثلث الحدودي مع قطاع غزة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، مدعومة بمروحيات، وصلت إلى المكان وكانت تستعد لإطلاق النار لإبعاد المركبات.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر إعلامي وسياسي متصاعد بين الاحتلال ومصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الخامس من فبراير/شباط الجاري، التي حذر فيها من تعاظم قدرات الجيش المصري، داعيًا إلى منع ما وصفه بـ"التراكم المفرط" في قوته العسكرية، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.