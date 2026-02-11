فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مركبات "هايلوكس" قرب الحدود المصرية تستنفر جيش الاحتلال

الأمم المتحدة: خطط (إسرائيل) في الضفة تسرع تهجير الفلسطينيين قسرا

صيامٌ بحذر… رمضان ومرضى الحالات المزمنة مع نقص الرعاية الصحية بغزة

طفولة معلّقة بين المرض والنزوح… نضال أبو ربيع يقاوم وجع الحصار

أبو عبيدة يعلن التضامن الكامل مع إيران في مواجهة التهديدات

ليلة العودة الأخيرة... حكاية والدَيْن خطفهما القصف قبل فجر اللقاء

"الجامعة العربية" ترفض قرارات "الكابينت" وتجزئة الأرض الفلسطينية

خروقاتٌ متواصلة.. إصابتان برصاص الاحتلال ونسفٌ للمنازل في قطاع غزة

الضفة الغربية… قرارات "الكابينت" تعمّق مسار الضم وتضيّق الأفق السياسي

بلدية غزة تبدأ نقل 300 ألف متر مكعب نفايات من "سوق فراس"

مشاهد من 7 أكتوبر تتكرر ..

مركبات "هايلوكس" قرب الحدود المصرية تستنفر جيش الاحتلال

11 فبراير 2026 . الساعة 20:54 بتوقيت القدس
...
صورة من انتشار مركبات الهايلوكس عند الحدود المصرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بأن جيش الاحتلال رفع حالة الاستنفار على الحدود مع مصر، عقب اقتراب مركبات دفع رباعي "هايلوكس" مصرية من السياج الفاصل، في حادثة أثارت مخاوف أمنية من تكرار سيناريوهات مشابهة لما جرى في السابع من أكتوبر.

وذكرت القناة 12 العبرية أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية شملت قوات برية ودبابات ومروحيات قتالية إلى منطقة الحدود الجنوبية، بعد رصد شاحنات مصرية صغيرة اقتربت لمسافة نحو 100 متر من مستوطنة "شلوميت" المقامة في صحراء النقب، على بعد يقارب 700 متر من الحدود المصرية.

photo_2026-02-11_18-17-59.jpg
 

ونقلت القناة عن جيش الاحتلال قوله إن المركبات تقل مدنيين، مشيرًا إلى أنه لم تُسجل مؤشرات على وقوع حادث أمني.

وتحت عنوان "مشاهد 7 أكتوبر تتكرر"، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، "أثار تجمع 20 مركبة دفع رباعي أمس بالقرب من السياج الحدودي مع مصر استنفاراً غير مسبوق في منظومة الأمن الإسرائيلية".

من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن مركبات صغيرة وصفتها بـ"المشبوهة" اقتربت من الحدود بالقرب من بلدات إسرائيلية مجاورة للسياج الحدودي، وتحديدًا قرب منطقة المثلث الحدودي مع قطاع غزة.

 وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، مدعومة بمروحيات، وصلت إلى المكان وكانت تستعد لإطلاق النار لإبعاد المركبات.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر إعلامي وسياسي متصاعد بين الاحتلال ومصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الخامس من فبراير/شباط الجاري، التي حذر فيها من تعاظم قدرات الجيش المصري، داعيًا إلى منع ما وصفه بـ"التراكم المفرط" في قوته العسكرية، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

#الحدود المصرية #مركبات هايلوكس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة