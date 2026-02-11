"البارونة" تدخل غينيس كأطول أفعى برية في العالم

سجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أفعى الشبكة الإندونيسية الشهيرة باسم "إبو بارون" أو "البارونة" كأطول أفعى برية في العالم، حيث بلغ طولها 7 أمتار و20 سنتيمترًا، ووزنها 97 كيلوغرامًا.

وتم اكتشاف هذه الأفعى العملاقة في أواخر عام 2025 بمنطقة ماروس في جزيرة سولاوسي الجنوبية، وقام المستكشف والمصور رادو فرنتيو ومرشد الحياة البرية مناز نوجراها بتوثيق حجمها بدقة، بحسب تقرير "ناشونال جيوغرافيك".

وللحفاظ على صحة الأفعى، تم قياس طولها باستخدام شريط قياس يتبع انحناءات جسدها الطبيعي دون الحاجة للتخدير، ما يشير إلى أن طولها الحقيقي قد يكون أكبر عند استرخاء عضلاتها بالكامل.

تعتبر أفاعي الشبكة بالفعل أطول أنواع الأفاعي في العالم، حيث يتراوح طولها عادة بين 3 و6 أمتار، لكن بقاء إبو بارون على قيد الحياة في البرية حالة استثنائية، إذ غالبًا ما تقع الأفاعي الكبيرة ضحية الخوف البشري وفقدان المواطن الطبيعية والصيد غير القانوني.

لعب المحافظ المحلي بادي بوروانتو دورًا رئيسيًا في حماية "البارونة"، حيث وفر لها مأوى آمنًا ضمن ممتلكاته بدلًا من السماح بأسرها أو إيذائها. وتعيش هناك إلى جانب أفاعٍ أخرى تم إنقاذها، مع مراعاة أن إطلاقها في البرية يبقى محفوفًا بالمخاطر بسبب ندرة الفرائس وكثرة المستوطنات البشرية.

المصدر / وكالات