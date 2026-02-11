قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس الملك

تتجه أنظار عشاق الكرة الإسبانية إلى العاصمة مدريد، الخميس، حيث يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026، في مواجهة تحمل الكثير من الندية والتاريخ بين الفريقين.

برشلونة، بقيادة مدربه هانسي فليك، بلغ المربع الذهبي بعد فوزه على ألباسيتي بنتيجة 2-1، بفضل هدفي لامين يامال ورونالد أراوخو. أما أتلتيكو مدريد، فدخل نصف النهائي بثقة كبيرة عقب اكتساحه ريال بيتيس بخماسية نظيفة في ربع النهائي.

المواجهة تُعيد إلى الأذهان نصف نهائي النسخة الماضية، حين حسم برشلونة التأهل على حساب كتيبة دييغو سيميوني بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين، قبل أن يمضي نحو التتويج باللقب.

وفي نصف النهائي الآخر، يلتقي ريال سوسييداد مع أتلتيك بلباو في ديربي إقليم الباسك، على أن يتأهل الفائزان إلى النهائي المقرر إقامته على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية خلال نيسان/أبريل المقبل.





وتُقام مباراتا نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث يحتضن ملعب أتلتيكو لقاء الذهاب، فيما يستضيف برشلونة مواجهة الإياب.

موعد المباراة

تُقام مباراة الذهاب بين برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم الخميس 12 شباط/فبراير 2026.

وتنطلق صافرة البداية عند الساعة:

* 22:00 مساءً بتوقيت لبنان ومصر

* 23:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر

* 00:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة

تنقل مجموعة MBC مباريات كأس ملك إسبانيا، على أن تُبث المباراة عبر قناتي MBC مصر وMBC أكشن.

المصدر / وكالات