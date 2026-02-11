الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في الضفة والقدس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، حملات الاقتحام والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها مداهمة منازل والعبث بمحتوياتها، واعتقال سيدة وعدد من الشبان.

في مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال المقدسية مها عبد الرحمن الرفاعي بعد اقتحام منزلها في بلدة عناتا شمال شرق المدينة، بزعم نشر “مواد تحريضية” عبر موقع “فيسبوك”.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الصومان من حارة الفواغرة وسط المدينة، كما اعتقلت الشاب أحمد أسامة صباح عقب مداهمة منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهند فارس حمد من الضاحية العليا شرق المدينة، والشاب إبراهيم رياض النيفا من مخيم بلاطة، كما اعتقلت الشاب أحمد موسى مسيمي خلال اقتحام حارة مقدوشة في مخيم بلاطة، وهو شقيق الشهيد محمد المسيمي، إضافة إلى اعتقال وفا أبو زيتون وفادي ولويل من مخيم بلاطة، واعتقلت كذلك الشاب ياسر ماهر شريد بعد مداهمة منزله في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب باسل ماجد اطميزة خلال اقتحام بلدة إذنا غرب المحافظة، كما اعتقلت شابين خلال اقتحامها منطقة التل لم تُعرف هويتهما.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله فتحي الرجا من بلدة قفين شمال المحافظة، كما اعتقلت الشاب أسامة عبد ربه خلال اقتحام حي الأقصى في مدينة طولكرم.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد وليد ياسين من بلدة دير أبو ضعيف.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى