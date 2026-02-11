فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الأونروا": الإجراءات الإسرائيلية بالضفة ضربة جديدة للقانون الدولي

الذهب والفضة يصعدان مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

قانون إعدام الأسرى... تصعيد "غير قانوني" يكشف إجرام الاحتلال

تشلسي يتعادل مع ليدز ويضيع فرصة الاقتراب من المركز الثالث

خروقاتٌ متواصلة.. إصابة طفل في خان يونس وقصفٌ مدفعي شرقي غزة

هل يُعد رفض "نبوءة إسرائيل" معاداة للسامية؟ جدل يفجر جلسة استماع بالبيت الأبيض

الرئيس الكولومبي ينجو من محاولة اغتيال

أردوغان يعين وزيرين جديدين للداخلية والعدل

رغم قرار اعتقاله.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء 3 دول أعضاء بالجنائية الدولية

قبيل قمة واشنطن.. نتنياهو يبحث الملف الإيراني وترامب يلوح بإجراءات “صارمة للغاية”

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في الضفة والقدس

11 فبراير 2026 . الساعة 09:02 بتوقيت القدس
...
حملة اقتحامات في الضفة والقدس (أرشيفية)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، حملات الاقتحام والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها مداهمة منازل والعبث بمحتوياتها، واعتقال سيدة وعدد من الشبان.

في مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال المقدسية مها عبد الرحمن الرفاعي بعد اقتحام منزلها في بلدة عناتا شمال شرق المدينة، بزعم نشر “مواد تحريضية” عبر موقع “فيسبوك”.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الصومان من حارة الفواغرة وسط المدينة، كما اعتقلت الشاب أحمد أسامة صباح عقب مداهمة منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهند فارس حمد من الضاحية العليا شرق المدينة، والشاب إبراهيم رياض النيفا من مخيم بلاطة، كما اعتقلت الشاب أحمد موسى مسيمي خلال اقتحام حارة مقدوشة في مخيم بلاطة، وهو شقيق الشهيد محمد المسيمي، إضافة إلى اعتقال وفا أبو زيتون وفادي ولويل من مخيم بلاطة، واعتقلت كذلك الشاب ياسر ماهر شريد بعد مداهمة منزله في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب باسل ماجد اطميزة خلال اقتحام بلدة إذنا غرب المحافظة، كما اعتقلت شابين خلال اقتحامها منطقة التل لم تُعرف هويتهما.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله فتحي الرجا من بلدة قفين شمال المحافظة، كما اعتقلت الشاب أسامة عبد ربه خلال اقتحام حي الأقصى في مدينة طولكرم.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد وليد ياسين من بلدة دير أبو ضعيف.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #ضم الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة