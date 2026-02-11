فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وانخفاضٌ على درجات الحرارة

هل يملك القانون الدولي أدوات إنقاذ الأسرى من أحكام الإعدام؟

المقاومة الفلسطينية كمسار موجي، قراءة استراتيجية لما بعد طوفان الأقصى

غزة بين مبادرة إعادة الإعمار والفرص الاقتصادية: نحو اقتصاد resilient ومستدام

فيروس "غامض" يهدد أطفال غزة… التهابات صدرية حادة وتعافٍ بطيء

عائلة أبو حطب… منزل دُمّر ورزق أُبيد وحياة تبدأ من خيمة

غزة تنزف وحزب الله يستنزف: اتفاقيات هدنة أم حرب إبادة

6 شهداء بقصف الاحتلال الجوي والمدفعي على غزة... خروقات متواصلة

حماس والجهاد تؤكدان ضرورة وقف العدوان وتوحيد الجهود الفلسطينية

لأول مرة.. الاحتلال يقرر ترحيل أسرى مقدسيين إلى غزة

طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وانخفاضٌ على درجات الحرارة

11 فبراير 2026 . الساعة 07:12 بتوقيت القدس
...
نازحون داخل الخيام في غزة يعيشون ظروفًا صعبة جراء انخفاض درجات الحرارة

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم الأربعاء، غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق الشمالية، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا ودافئا ومغبرا حيث يطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة وخلال ساعات الليل يتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى  نشطة السرعة  مع هبات قوية احيانا وتكون الرياح مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

السبت: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطارعلى بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب .

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة