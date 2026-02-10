شركة الطيران "لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى (إسرائيل)

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت مجموعة شركات الطيران الألمانية لوفتهانزا تمديد تعليق رحلاتها الجوية الليلية إلى "تل أبيب".

وأوضحت المصادر العبرية، أن قرار تعليق الطيران مدد حتى 28 فبراير/شباط المقبل، بسبب الأوضاع الأمنية.

وتشمل المجموعة شركات الطيران سويس والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية ويورو وينغز.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، إذ كانت شركة كي إل إم الهولندية قد أعلنت في وقت سابق تعليق رحلاتها إلى "إسرائيل" حتى إشعار آخر، تحسبًا لرد إيراني محتمل على أي تصعيد عسكري أمريكي ضد طهران.