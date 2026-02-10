هآرتس: تحذيرات أمنية من سلوك إسرائيلي يهدد "اتفاقيات السلام"

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الثلاثاء، أن مسؤولين أمنيين إسرائيلين حذروا القيادة السياسية من أن التصريحات المتباهية بالإنجازات العسكرية و"الغطرسة" تفقد دول المنطقة الثقة بـ"إسرائيل" وتهدد معاهدات "السلام".

وقال المسؤولون بحسب "هآرتس" ، إن دولا موقعة "اتفاقيات أبرهام" بدأت تعزيز العلاقات بينها وعلاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، بهدف الحد من قوة "إسرائيل" وإيجاد أوراق ضغط قد تمس أمنها واقتصادها.

وقال مسؤول دفاعي رفيع المستوى إن "دولا عديدة ترى إسرائيل وكأنها تضخمت قوتها خلال الحرب بما يتجاوز حجمها الحقيقي في الشرق الأوسط".

وأوضح المسؤول، بحسب الصحيفة العبرية، أن القدرات التي أظهرها الجيش والشاباك والموساد أعادت ترميم قوة الردع، "لكن في الشرق الأوسط، كل من يكتسب قوة إضافية ثم يتباهى بها يصنف فورا عنصرا مزعزعا للاستقرار ينبغي الاستعداد له عسكريا".

وأشار مسؤول أمني كبير إلى أن "إسرائيل" تظهر "ثقة مفرطة تصل إلى حد الغطرسة"، وأن الرسالة التي تصل إلى المنطقة ليست رسالة "دولة قوية ومسؤولة"، بل صورة دولة تتصرف بشكل غير متوقع، ومن طرف واحد، دون مراعاة مصالح الآخرين، وبذلك تحولت "الثقة المفرطة" الإسرائيلية إلى عنصر يقوض أمن المنطقة.

وخلص المسؤولون إلى أن "التباهي والتفوق والإذلال" قد تفضي إلى تآكل طويل الأمد لاتفاقات السلام، والإضرار بجهود التطبيع التي حققتها "اتفاقات أبراهام"، وإضاعة فرص إستراتيجية لتعزيز أمن "إسرائيل"، بسبب التركيز على "الحلول العسكرية الأحادية" على حساب المسارات السياسية والاقتصادية والمدنية.