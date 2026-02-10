ميزة صحية متقدمة في آيفون: كاميرا الهاتف تراقب مشيك لتقليل خطر السقوط

تستعد شركة "أبل" لإطلاق ميزة صحية جديدة في هواتف آيفون، تعتمد على كاميرا الهاتف لتحليل طريقة مشي المستخدم (Gait) وتقديم إرشادات لتحسين التوازن وتقليل مخاطر السقوط.

وتعد هذه الميزة تطويرًا لخاصية "Walking Steadiness" التي قدمتها أبل عام 2021 مع نظام iOS 15، والتي كانت تعتمد على مستشعرات الحركة لقياس استقرار المشي وتنبيه المستخدم عند ارتفاع خطر السقوط.

وحسب تقارير "بلومبيرغ" و"DigitalTrends"، ستدمج أبل قدرات هذه الميزة مباشرة داخل تطبيق Health، بدل إطلاق خدمة مدرب افتراضي مستقلة كما كانت تخطط سابقًا. وستتيح الميزة الجديدة التقييم البصري لحركة الجسم أثناء المشي، لتقديم نصائح شخصية تهدف لتعزيز الثبات وتقليل حوادث السقوط.

ومن المتوقع أن تكشف أبل عن الميزة خلال مؤتمر المطورين WWDC 2026، على أن تصل لاحقًا مع تحديث iOS 27، كما قد يتضمن التطبيق الجديد محتوى فيديو تعليميًا حول الصحة واللياقة.

يأتي هذا التطور ضمن استراتيجية أبل لتعزيز الصحة الرقمية، مستفيدة من قدرات الكاميرا والبرمجيات في الآيفون لتقديم أدوات وقائية متقدمة تتجاوز تتبع الخطوات اليومي، وصولًا إلى مراقبة طريقة المشي نفسها.

