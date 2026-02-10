"فايننشال تايمز": إندونيسيا تستعد لإرسال نحو 8000 جندي لغزة

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن إندونيسيا تستعد لإرسال آلاف الجنود إلى قطاع غزة، في إطار التزام محتمل بقوة حفظ سلام متعددة الجنسيات يجري الإعداد لها ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت الصحيفة أن إندونيسيا تستعد لإرسال ما يصل إلى 8000 جندي إلى غزة، لتكون بذلك أول دولة تعلن رسميا نيتها إرسال قوات للمشاركة في هذه المهمة.

وقال رئيس أركان الجيش الإندونيسي، الجنرال مارولي سيمانجونتاك، إن بلاده التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم بدأت بالفعل بتدريب قواتها تمهيدا لنشرها المحتمل في غزة ومناطق نزاع أخرى.

وأوضح سيمانجونتاك: "قد يكون العدد لواء واحدا، ربما يتراوح بين 5000 و8000 جندي. لكن الأمر لا يزال قيد التفاوض، وليس مؤكدا، لذا، لا يوجد يقين بشأن العدد حتى الآن".

ولم تعلق أي من المصادر أو الفصائل الفلسطينية على هذا الخبر التي كشفت عنه "فايننشال تايمز".

ولم يحدد سيمانجونتاك طبيعة المهام الموكلة إلى هذه القوات، غير أن التدريب يركز على الجوانب الإنسانية وإعادة الإعمار، وفق الصحيفة.

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن القوات الإندونيسية يُتوقع أن تكون جزءًا من "قوة الاستقرار الدولية" المقترحة، وهي قوة متعددة الجنسيات لا تزال ملامحها وتفاصيل تشكيلها غير واضحة حتى الآن.

وبحسب مصدر مطلع نقلت عنه الصحيفة، فمن المرجح أن يتم نشر هذه القوات في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بالقرب من الخط الأصفر، وليس عليه، وهو الخط الذي لا يزال يفصل القطاع الفلسطيني عن الجزء الآخر من أراضي الفلسطينيين.

واعتبرت الصحيفة أن نشر "قوة الاستقرار الدولية" في غزة يشكل خطوة أساسية في خطة ترامب للانتقال إلى المرحلة التالية، مضيفة أن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في إيجاد حكومات مستعدة لإرسال قوات إلى هذه المهمة.

ورفضت عدة دول حليفة للولايات المتحدة، من بينها السعودية والأردن، إرسال قوات تحت أي ظرف. وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة، فإن المغرب يعد ثاني دولة يتوقع أن ترسل قوات ضمن هذه الخطة.

المصدر / فلسطين أون لاين