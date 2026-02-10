مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 115 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

ويقتحم المستوطنون المتطرفون، باحات المسجد الأقصى يوميًا؛ باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، على فترتين: صباحية وتبدأ الساعة 07:30- 11:30، ومسائية تبدأ بعد صلاة الظهر، وتستمر ساعة ونصف الساعة.

اقرأ أيضًا: المقدسات الإسلامية على صفيح ساخن قبل رمضان

وفي وقت سابق أوضحت محافظة القدس، في بيان، أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى منذ مطلع شهر يناير الماضي بلغ نحو خمسة آلاف مستوطن.

ويأتي هذا الاقتحام في ظل تصاعد إجراءات العدو الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى، وخاصة سياسة الإبعاد التي تطال المرابطين والناشطين والمقدسيين مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وتكثف سلطات العدو استدعاء رواد المسجد، وتسليمهم قرارات إبعاد لفترات متفاوتة بذريعة الحفاظ على الأمن، في مسعى لإفراغ المسجد من المصلين المسلمين.

المصدر / فلسطين أون لاين