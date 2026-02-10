اعتقالات واقتحامات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الثلاثاء، عشرات المواطنين الفلسطينيين خلال حملة اقتحامات واسعة طالت مدنًا وقرى متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مداهمة منازل وتخريب محتوياتها، واعتقال شبان، وأسرى محررين وصحفي.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان خلال اقتحام بلدة قصرة جنوب المدينة، بينهم أسرى محررون، وهم: الأسير المحرر عبد الباسط حسن، والأسير المحرر محمد ثائر حسن، وعبد الله أبو يوسف، ووسيم عبد الله، وأمين عبد العظيم وادي، ومحمد إبراهيم فايز، وعبد الله الحج علي، والأسير المحرر مصعب عبد الله.

وكما اقتحمت قوات الاحتلال شارع عصيرة في مدينة نابلس، واعتقلت الشاب عطا عنبتاوي بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته، واعتقلت الشاب نور مناضل مشعطي من قرية دير الحطب شرق المدينة، إضافة إلى اعتقال الشاب منصور الحاج حمد خلال اقتحام منطقة الجبل الشمالي.

وفي قرية بيت دجن شرق نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي محمد رضوان أبو ثابت، وورد عامر أبو جيش، ومحمد باسم أبو جبارة.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين خلال اقتحام بلدة عزون شرق المحافظة، وهم: ناجي مفيد رضوان، سند ذيب حسين، محمد فهمي طبيب، عبد الرحمن مازن أيوب، محمد مصلح عدوان، علي محمود رضوان، ووليد سعيد سلامة، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الشاب معتز علاونة بعد تسللها إلى منزله في حي السويطات بمدينة جنين، كما اعتقلت الشاب أنس تركمان من الحي ذاته.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان خلال اقتحام بلدة الشيوخ شمال المحافظة، وهم: زهير الحساسنة، فيصل إسعيفان، عمار المشني، وثائر حلايقة.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يونس علي أبو يونس بعد مداهمة منزله في بلدة بلعا شرق المحافظة.

وأما في مدينة القدس المحتلة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم موسى عودة بعد مداهمة منزله في حي البستان ببلدة سلوان.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى