4 شهداء وإصابات في خروقات الاحتلال المتواصلة في غزة

واصل الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات نسف وقصف جوي ومدفعي، وتحليق مكثف للطيران الحربي، ونسف منازل المواطنين، وإطلاق النار تجاه النازحين وخيامهم.

وارتقى شهيدان على إثر قصف مسيرة الاحتلال دراجة قرب مدخل قرية المصدر وسط قطاع غزة، فيما أعلنت مصادر طبية ارتقاء شهيدة برصاص الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى شهيد برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب مواطنان بنيران قوات الاحتلال قرب محطة الشوا للمحروقات، شرق مدينة غزة.

وسمع دوي انفجارات متتالية في خان يونس، من جراء عمليات نسف لمنازل المواطنين نفذها الاحتلال في المناطق الشرقية للمدينة.

وارتقى أمس الإثنين 6 شهداء وأصيب آخرون في خروقات الاحتلال المتواصلة على غزة.

ومن جهته، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم: إن الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل تصعيد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال استهداف المنازل المدنية تحت ذرائع وصفها بـ"الكاذبة".

وأكد قاسم أن هذه الانتهاكات تضرب بعرض الحائط كل جهود الوسطاء والدول الضامنة التي تسعى لاستمرار الهدوء في القطاع.

ودعا قاسم، هذه الأطراف إلى اتخاذ موقف لإلزام الاحتلال بوقف خروقاته والالتزام بالاتفاق.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة.

وأوضحت أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 586، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,558، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 717 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,037 شهيدًا و 171,666 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 1620 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد مرور 4 شهور على قرار الاتفاق في غزة، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

المصدر / فلسطين أون لاين