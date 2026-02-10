طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وانخفاضُ على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكو الجو يوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا بارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفبفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحرمتوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا ودافئا نسبياً ومغبرا حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وخلال ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية شرقية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

المصدر / وكالات