رياضيو غزة يتحدون حرب الإبادة بأول بطولة كروية منذ عامين

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

تواصلت مباريات البطولة التنشيطية لكرة القدم - الصالات في غزة وسط حضور جماهيري لافت وحماس كبير من اللاعبين، الذين عادوا لممارسة هوايتهم المفضلة بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب حرب الإبادة الإسرائيليين.

وعلى مدى أول يومين في البطولة أقيمت عدة مباريات، شهدت تسجيل الكثير من الأهداف، وسط توقعات بمنافسة شديدة على لقب البطولة التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وخصصها لأندية الدرجتين الممتازة والأولى.

قوة الإرادة

وقال مصطفى صيام مسؤول دائرة الإعلام باتحاد الكرة في المحافظات الجنوبية، إن البطولة تمثّل رسالة معبرة عن قوة وإرادة الشعب الفلسطيني ورغبته في الحياة رغم كل منغصات الاحتلال وما لحق بالحركة الرياضية من دمار هائل خلال حرب الإبادة.





وأضاف صيام لصحيفة "فلسطين" إن البطولة التنشيطية تأتي في إطار خطة التعافي التي أقرها اتحاد الكرة من أجل عودة النشاط بشكل تدريجي في محافظات غزة، مؤكداً أنها ستكون باكورة سلسلة من البطولات الأخرى التي سينظمها الاتحاد في الفترة القادمة.

وأوضح صيام أن الجماهير الرياضية في غزة وكذلك اللاعبين والأندية متعطشين لعودة النشاط الرياضي، رغم الدمار الكبير الذي لحق بالمنظومة الرياضية من أندية وملاعب ومنشآت، واستشهاد أكثر من ألف شهيد رياضي طوال فترة الحرب.

مباريات حماسية

وفي مباريات اليوم الثاني ولحساب المجموعة الثانية التي أقيمت على ملعب نادي فلسطين تفوق خدمات الشاطئ على الأهلي 2-0 جاءت بتوقيع الثنائي خميس حمودة ومحمود أبو سلطان.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على نفس الملعب تعادل غزة الرياضي وأهلي بيت حانون 2-2، سجل للأول علي جبر وعز أبو راس، بينما سجل للثاني يحيى النجمي وبشار حمد.



وعلى ملعب النصيرات وضمن منافسات المجموعة الثانية تغلب أهلي النصيرات على خدمات رفح 5-3، سجل للنصيرات مؤمن جبر هدفين، أنس أبو شمالة، أحمد المنايعة، محمود وادي، بينما سجل لخدمات رفح محمد الجرمي، أحمد أبو كوش، أمين العيادي.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة اكتسح فريق شباب الزوايدة فريق خدمات خانيونس 8-3، سجل الزوايدة مهند ابو مزيد 3 أهداف، فادي أبو جابر هدفين، أمير الغواش، محمد السيد، محمد الهمص، وأحرز لخدمات خانيونس محمد أبو سبلة، إسماعيل صيدن، نظمي الحولي.

وعلى ملعب دير البلح وضمن المجموعة الأولى تعادل شباب رفح والأمل 3-3، أحرز للشباب عبد الرحمن الحميدي، ناجي النحال، محمد أبو دان، وسجل للأمل احمد العكاوي هدفين وحسن العويني، وتعادل اتحاد دير البلح واتحاد خانيونس 1-1 في نفس المجموعة، سجل لدير البلح أحمد أبو ناجي، ولخانيونس عمر أبو عبيدة.

وفي اليوم الأول وضمن المجموعة الأولى لفرع "غزة والشمال" الذي تقام مبارياته على ملعب نادي فلسطين في مدينة غزة تغلب بيت حانون الرياضي على المجمع الإسلامي 2-1، حيث سجل للأول ربحي اشتيوي، وهيثم أبو عودة، فيما أحرز هدف المجمع الوحيد محمد الحمامي.

وفي نفس المجموعة، تفوق اتحاد الشجاعية على هلال غزة 3-1، وسجل ثلاثية الشجاعية وسيم فرج "هدفان"، وخيري مهدي، بينما سجل هدف الهلال محمد عبيد.

وأدار المباريات طاقم تحكيم مكون من: محمود الصواف، ومحمود ابو حصيرة، ومحمد السدودي.

وعلى ملعب النصيرات وسط القطاع، وضمن مباريات المجموعة الثالثة لفرع "الوسطى والجنوب" فاز فريق خدمات النصيرات على شباب خانيونس 2-1، أحرز ثنائية النصيرات محمود شاهين، فيما سجل لخانيونس إسماعيل جبر، وبالمباراة الثانية تفوق نماء على بيت لاهيا 4-2، وسجل رباعية نماء محمد سلمان "هدفان"، وإسماعيل أبو جراد، ومحمد القاضي، بينما سجل ثنائية بيت لاهيا أحمد سعد.

وضمن منافسات المجموعة الأولى، والتي أقيمت على ملعب نادي اتحاد دير البلح وسط القطاع، تغلب فريق اتحاد خانيونس على الأمل 2-1، وسجل هدفي الاتحاد عمر أبو عبيدة، وحسام الشاعر، بينما أحرز هدف الأمل الوحيد حسن العويني.

وبالمباراة الأخرى، تفوق فريق اتحاد دير البلح على خدمات البريج 8-3، وجاءت أهداف الفائز بتوقيع أحمد أبو ناجي "هدفان"، ومحمد أبو عمران "هاتريك"، ومعتز ريان، وقصي أبو ماشي، ومازن عويضة، بينما أحرز أهداف البريج أحمد الكرنز "هدفان"، ومهدي عاصي.

المصدر / فلسطين أون لاين