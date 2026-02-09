أبو عبيدة يتوعد العملاء المستعربين.. ويؤكد: المصير الأسود بات قريباً

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن ما يقوم به العملاء المستعربون من أفعالٍ دنيئةٍ بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقاوميه الشرفاء، لا يعبر إلا عن تماهٍ كاملٍ مع الاحتلال، وتنفيذٍ لأجنداته وتبادلٍ للأدوار معه.

وقال أبو عبيدة، في تغريدة له عبر منصة "تليجرام" مساء يوم الإثنين، إن "هؤلاء المخنثون لا يسترجلون إلا في مناطق سيطرة الجيش الصهيوني وتحت حماية دباباته"، مشددًا على أن الغدر والاستقواء على المدنيين، والاستئساد على أبطال المقاومة الذين أنهكهم الجوع والحصار، ليس رجولةً بل محاولةً يائسةً من هؤلاء لإثبات ذواتهم.

وتوعد الناطق باسم القسام، بأن المصير الأسود لأحفاد "أبي رغال" من كلاب الأثر وأدوات الاحتلال بات قريباً، مؤكدًا أن عاقبتهم هي القتل والزوال الحتمي، مضيفًا: "لن يستطيع العدو حمايتهم من عدالة الشعب، ولن يجدوا حتى قبوراً تقبل جيفهم العفنة".

وفي الإطار، وجه أبو عبيدة، التحيةُ للمقاومين المحاصرين في شِعْب رفح، الذين أبَوا الذلة أو الاستكانة، وفضّلوا الشهادة على الاستسلام، مشيرًا إلى أن قصتهم ستبقى تُدَرَّس للأجيال، وستنقش أسماؤهم في صفحات المجد.



