الدفاع المدني بغزة يحذر من مخاطر حرائق تهدد القطاع التجاري

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذر العميد محمد شرير مدير إدارة السلامة والوقاية في مديرية الدفاع المدني، يوم الإثنين، من أخطار الحرائق التي تحدق بالقطاع التجاري الذي يسعى للتعافي، بعد أن دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة.

وقال شرير، في تصريحات صحفية، إن قطاع غزة يخلو حاليا من معدات ووسائل السلامة والوقاية بعد أن دمرها الاحتلال كما أن أصحاب الحرف و المنشآت لاسيما الخطرة كمحطات الوقود والغاز يواجهون صعوبة كبيرة في توفيرها وسائل السلامة، بسبب استمرار رفض الاحتلال ادخالها إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن القطاع التجاري والصناعي الضعيف يواجه مهددات كبيرة، خاصة أن حرائق متعددة كبيرة نشبت خلال الأيام الماضية في مخازن تجارية تحتوي مواد تموينية، وأدت إلى تلف جميع محتوياتها، لعدم استطاعة أصحابها تطبيق إجراءات السلامة من جهة وضعف قدرات الدفاع المدني في مواجهة هذه الحرائق الكبيرة من جهة أخرى.

وطالب مدير إدارة السلامة والوقاية في مديرية الدفاع المدني، الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إدخال معدات ووسائل السلامة إلى قطاع غزة.

كما دعا أصحاب الحرف والمخازن التجارية ومحطات الوقود والغاز العمل على تطبيق إجراءات السلامة بالقدر المستطاع، والحرص على التخزين السليم للمواد التموينية، والاهتمام الشديد بإبعاد مسببات الحرائق في أماكن العمل.