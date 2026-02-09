فلسطينية عائدة عبر معبر رفح تكشف محاولات الاحتلال إغراءها للهجرة القسرية

فلسطين أون لاين

09 فبراير 2026 . الساعة 15:38 بتوقيت القدس
سيارات إسعاف تعبر معبر رفح باتجاه مصر

كشفت مواطنة فلسطينية عائدة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري عن تفاصيل مروعة لرحلة العودة، تضمنت الاحتجاز لساعات طويلة، والتحقيق القاسي، ومحاولات إغراء مالي صريحة مقابل الموافقة على التهجير القسري خارج القطاع.

وروت المواطنة في شهادتها، أنها وفور وصولها، تعرضت للتفتيش الدقيق من قبل عناصر يرتدون ملابس عليها "شعار نسر"، قبل أن يتم توجيهها إلى الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت قائلة: "قاموا بربط أيدينا وعصب أعيننا، وبقينا في حالة احتجاز لدى جيش الاحتلال لفترة طويلة وفي ظروف قاسية".

وحول التحقيق الذي تعرضت له، ذكرت المواطنة أن الأسئلة تمحورت حول أسباب ذهابها إلى مصر ودوافع عودتها إلى قطاع غزة في ظل حرب الإبادة. وأضافت: "قلت لهم إن أهلي وأولادي وزوجي هنا، ولن أتركهم". وأشارت إلى أن المحقق حاول الضغط عليها بسؤالها عن علاقتها بأفراد من حركة حماس، قائلة: "عندما أنكرت، قام بضرب الطاولة بقوة وصرخ في وجهي: أنت كاذبة".

