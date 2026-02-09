بالأرقام .. حركة السفر عبر معبر رفح منذ إعادة فتحه حتى اليوم

أظهرت إحصائية محدثة لحركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي مغادرة 229 شخصاً مقابل عودة 142 شخصاً، وذلك وفق البيانات المعلنة حتى الآن، مع الإشارة إلى أن أرقام يوم 9 فبراير ما تزال بانتظار التحديث النهائي.

وتشير التفاصيل اليومية لحركة المسافرين عبر المعبر إلى أنه في يوم الاثنين 2 فبراير غادر 15 شخصاً، بينهم 5 مرضى أو جرحى و10 مرافقين، فيما عاد 12 شخصاً عبر المعبر.

وفي يوم الثلاثاء 3 فبراير، ارتفع عدد المغادرين إلى 56 شخصاً (16 مريضاً أو جريحاً و40 مرافقاً)، مقابل عودة 40 شخصاً، أما يوم الأربعاء 4 فبراير، فقد غادر 46 شخصاً، من بينهم 15 مريضاً أو جريحاً و31 مرافقاً، بينما بلغ عدد العائدين 25 شخصاً.

وسجل يوم الخميس 5 فبراير مغادرة 28 شخصاً من المرضى والجرحى ومرافقيهم، مقابل عودة 21 شخصاً.

وفي التحديث اللاحق، سُجل يوم الأحد 8 فبراير مغادرة 44 شخصاً من المرضى ومرافقيهم، مقابل عودة العدد ذاته (44 شخصاً).

أما اليوم الاثنين 9 فبراير، فقد غادر 40 شخصاً (20 مريضاً و20 مرافقاً)، في حين لم يُحدد عدد العائدين حتى وقت إعداد الإحصائية.

وتعكس هذه الأرقام حركة سفر بطيئة، في ظل الأوضاع الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة والتي تحتاج لأعداد مضاعفة وعلى مدار الساعة لإنقاذ المرضى ومغادرة الطلبة وذوي الاحتياجات والإقامات.

