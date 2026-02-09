سموتريتش وكاتس يقودان اقتحام نعلين وسط تصعيد استيطاني

فلسطين أون لاين

09 فبراير 2026 . الساعة 14:25 بتوقيت القدس
سموتريتش وكاتس يقودان اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال بلدة نعلين (وكالات)

اقتحم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن يسرايل كاتس، برفقة مجموعة من المستوطنين وقوات الاحتلال، أراضي بلدة نعلين غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي الاقتحام بعد يوم من تصديق الكابينيت الإسرائيلي على سلسلة قرارات توسع من الاستيطان وتعمق مخطط الضم، بما في ذلك السماح بهدم مبانٍ فلسطينية في المناطق A الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية وفق اتفاقيات أوسلو.

تشمل القرارات إزالة السرية عن سجل الأراضي في الضفة الغربية، ما يتيح الاطلاع على أسماء المالكين والتوجه إليهم مباشرة لشراء أراضيهم، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لتسريع الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية وتوسيع الاستيطان.

وأقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) سلسلة قرارات تهدف إلى تعميق الضم، بينها إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع الأراضي لليهود، ونقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع اليهودي في الخليل إلى الإدارة المدنية، وتوسيع عمليات الرقابة والإنفاذ لتشمل أيضًا المنطقتين “أ” و”ب” .

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#استيطان #كاتس #اقتحامات المستوطنين #سموتريتش #المتطرف بتسلئيل سموتريتش #اقتحام نعلين

