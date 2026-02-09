مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، يوم الاثنين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية، إن 84 مستوطنًا دخلوا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الغربية المحاذية لقبة الصخرة.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميًا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

ووفقًا لتقرير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية خلال شهر يناير/ كانون الثاني، فإن الاحتلال والمستوطنين صعَّدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، سواءً بعدد الاقتحامات الّتي تجاوزت 28 اقتحامًا، أو من خلال المخططات التهويدية الخطيرة التي طالت الأقصى، كما ضيّقت قوات الاحتلال على المصلّين وعرقلت دخولهم إلى المسجد الأقصى لأداء الصلوات وخاصّة صلاة الفجر، وأوقفت الشبان، ودقّقت في هوياتهم في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة وعلى أبواب الأقصى في أثناء دخولهم لأداء صلاة الجمعة.

المصدر / فلسطين أون لاين