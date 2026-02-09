كازورلا: الدوري الإسباني متأخر بسنوات ضوئية عن "البريميرليغ"

وجّه المخضرم سانتي كازورلا لاعب ريال أوفييدو انتقادا لاذعا لرابطة الدوري الإسباني، على خلفية تأجيل مباراة فريقه ضد رايو فاليكانو، مقارنا بين الدوري في بلاده ونظيره الإنجليزي.

وقررت رابطة الليغا تأجيل مباراة رايو فاليكانو وريال أوفييدو التي كانت مقررة السبت الماضي قبل ساعات قليلة من انطلاقها، بسبب سوء أرضية ملعب فاييكاس معقل الأول.

وعبّر كازورلا (41 عاما) عن استيائه من قرار الليغا، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

ونشر كازورلا: "الحقيقة هي أن الدوري الإسباني متأخر بسنوات ضوئية عن الدوري الإنجليزي الممتاز في كل شيء".

وجاء منشور كازورلا الذي ارتدى قميص أرسنال لـ6 مواسم (2012-2018)، بعد ساعتين من بيان رسمي أصدره ناديه طالب فيه منحه نقاط المباراة ضد رايو.

وقال النادي في بيانه: "سيلجأ ريال أوفييدو إلى جميع الهيئات الرسمية والتأديبية التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وعند الحاجة إلى الجهات الإدارية والقضائية للدفاع عن حقوقه والمصالح المشروعة لجماهيره".

وأوضح أن ذلك يأتي "دون الإخلال باتخاذ إجراءات قضائية وتقديم شكاوى ضد المسؤولين عن الفوضى التي تسببت بها تصرفات رابطة الدوري وتقاعس الاتحاد وسلوك نادي رايو فاليكانو"، على حد تعبيره.

ويتذيل ريال أوفييدو جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز الثامن عشر وفي جعبته 22 نقطة.

المصدر / وكالات