فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دول عربية وإسلامية تدين قرارات "إسرائيل" لفرض سيادتها بالضفة الغربية

"هآرتس" تفضح تلاعب نتنياهو بالحقائق لتبرئة نفسه من إخفاقات "طوفان الأقصى"

"البيدر": قرارات حكومة الاحتلال تهديدٌ مباشر بتغييرٍ دائم لبنية الضفة الغربية

الاحتلال يهدم منزلًا غربي رام الله

شهيدٌ وإصابة.. خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

ثلاثة شهداء في جنوب لبنان وخطف قيادي إسلامي يُصعّد التوتر الحدودي

الصحة بغزة: 5 شهداء و 10 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

هالاند يكشف كواليس ركلة الجزاء القاتلة وسر الفوز على ليفربول

بكين تتوعد اليابان برد "حازم" وتحذر من "الهزيمة الساحقة"

محمد عبيد… نجاةٌ مؤجلةٌ بين الجرح والذاكرة

كازورلا: الدوري الإسباني متأخر بسنوات ضوئية عن "البريميرليغ"

09 فبراير 2026 . الساعة 13:11 بتوقيت القدس
...
سانتي كازورلا خلال إحدى مباريات ريال أوفييدو في "الليغا"

وجّه المخضرم سانتي كازورلا لاعب ريال أوفييدو انتقادا لاذعا لرابطة الدوري الإسباني، على خلفية تأجيل مباراة فريقه ضد رايو فاليكانو، مقارنا بين الدوري في بلاده ونظيره الإنجليزي.

وقررت رابطة الليغا تأجيل مباراة رايو فاليكانو وريال أوفييدو التي كانت مقررة السبت الماضي قبل ساعات قليلة من انطلاقها، بسبب سوء أرضية ملعب فاييكاس معقل الأول.

وعبّر كازورلا (41 عاما) عن استيائه من قرار الليغا، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

ونشر كازورلا: "الحقيقة هي أن الدوري الإسباني متأخر بسنوات ضوئية عن الدوري الإنجليزي الممتاز في كل شيء".

وجاء منشور كازورلا الذي ارتدى قميص أرسنال لـ6 مواسم (2012-2018)، بعد ساعتين من بيان رسمي أصدره ناديه طالب فيه منحه نقاط المباراة ضد رايو.

وقال النادي في بيانه: "سيلجأ ريال أوفييدو إلى جميع الهيئات الرسمية والتأديبية التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وعند الحاجة إلى الجهات الإدارية والقضائية للدفاع عن حقوقه والمصالح المشروعة لجماهيره".

وأوضح أن ذلك يأتي "دون الإخلال باتخاذ إجراءات قضائية وتقديم شكاوى ضد المسؤولين عن الفوضى التي تسببت بها تصرفات رابطة الدوري وتقاعس الاتحاد وسلوك نادي رايو فاليكانو"، على حد تعبيره.

ويتذيل ريال أوفييدو جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز الثامن عشر وفي جعبته 22 نقطة.

المصدر / وكالات
#الدوري الإسباني #البريميرليغ

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة