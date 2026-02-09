ثلاثة شهداء في جنوب لبنان وخطف قيادي إسلامي يُصعّد التوتر الحدودي

فلسطين أون لاين

09 فبراير 2026 . الساعة 12:25 بتوقيت القدس
...
صورة من غارات سابقة على الجنوب اللبناني (وكالات)

تصاعد التوتر في جنوب لبنان، الاثنين، بعد استشهاد ثلاثة مدنيين بينهم طفل ووالده بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة يانوح التابعة لقضاء صور، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

في غضون ذلك، قصفت القوات الإسرائيلية موقعًا عند أطراف بلدة عيترون الجنوبية، في منطقة "الشقة"، بقذيفتي هاون، ما زاد من مخاوف التصعيد العسكري في المنطقة.

واختطفت قوة إسرائيلية، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي، القيادي في الجماعة الإسلامية اللبنانية، عطوي عطوي، من منزله في بلدة الهبارية عند منتصف الليل، ونقلته إلى "إسرائيل" للتحقيق.

ويأتي هذا التصعيد بعد جولة رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، في المنطقة الحدودية، التي شهدت خلال الحرب الأخيرة نزوح عشرات الآلاف من السكان ودمارًا واسعًا في البنى التحتية، فيما نفّذت "إسرائيل" سلسلة من العمليات السابقة أسفرت عن اختطاف عشرات المدنيين والمسؤولين المحليين.

المصدر / العربي اليوم
#الجنوب اللبناني #التوتر في جنوب لبنان

