معتقلون سياسيون في سجن "الجنيد" يبدأون إضراباً مفتوحاً عن الطعام

09 فبراير 2026 . الساعة 12:07 بتوقيت القدس
سيدة ترفع لافتة تتضمن جملة لا للاعتقال السياسي (أرشيف)

أعلنت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، عن شروع مجموعة من المعتقلين السياسيين من أبناء مخيم جنين، والمحتجزين في سجن "الجنيد" بمدينة نابلس، في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجاً على استمرار اعتقالهم وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

وأكدت اللجنة في بيان صحفي صدر عنها، الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي رداً على ما يتعرض له المعتقلون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم، تشمل التعذيب و"الشبح"، وفي ظل استمرار أجهزة السلطة في التنكر لمطالبهم القانونية والإنسانية.

وحمّلت اللجنة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن حياة وسلامة المضربين، محذرة من المخاطر الصحية التي قد تترتب على استمرار الإضراب في ظل الظروف القاسية داخل السجون.

وفي ختام بيانها، طالبت لجنة الأهالي بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين كافة، داعيةً المؤسسات الحقوقية والوسائل الإعلامية إلى تحمل مسؤولياتها، والتحرك العاجل للضغط من أجل إنهاء ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

