فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دول عربية وإسلامية تدين قرارات "إسرائيل" لفرض سيادتها بالضفة الغربية

"هآرتس" تفضح تلاعب نتنياهو بالحقائق لتبرئة نفسه من إخفاقات "طوفان الأقصى"

"البيدر": قرارات حكومة الاحتلال تهديدٌ مباشر بتغييرٍ دائم لبنية الضفة الغربية

الاحتلال يهدم منزلًا غربي رام الله

قصفٌ جويّ ونسفٌ للمباني.. خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

ثلاثة شهداء في جنوب لبنان وخطف قيادي إسلامي يُصعّد التوتر الحدودي

الصحة بغزة: 5 شهداء و 10 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

هالاند يكشف كواليس ركلة الجزاء القاتلة وسر الفوز على ليفربول

بكين تتوعد اليابان برد "حازم" وتحذر من "الهزيمة الساحقة"

محمد عبيد… نجاةٌ مؤجلةٌ بين الجرح والذاكرة

بالفيديو الاحتلال يهدم منزلًا غربي رام الله

09 فبراير 2026 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
...
تصاعد عمليات الهدم في الضفة الغربية (أرشيفية)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين، منزلا في بلدة شقبا غربي رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت شمال القرية، وشرعت بهدم منزل المواطن أحمد عبد العزيز قدح، والمكون من طابق واحد على مساحة نصف دونم، بذريعة البناء دون ترخيص.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال العام الفائت ما مجموعه 538 عملية هدم، تسببت في هدم 1400 منشأة، منها 304 منازل مسكونة و74 غير مسكونة، إضافة إلى 270 مصدر رزق و490 منشأة زراعية، تركزت في محافظات الخليل، والقدس، ورام الله، وطوباس، ونابلس.

المصدر / وكالات
#هدم منازل #هيئة مقاومة الجدار والاستيطان #الحرب على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة