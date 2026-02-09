الاحتلال يهدم منزلًا غربي رام الله

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين، منزلا في بلدة شقبا غربي رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت شمال القرية، وشرعت بهدم منزل المواطن أحمد عبد العزيز قدح، والمكون من طابق واحد على مساحة نصف دونم، بذريعة البناء دون ترخيص.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال العام الفائت ما مجموعه 538 عملية هدم، تسببت في هدم 1400 منشأة، منها 304 منازل مسكونة و74 غير مسكونة، إضافة إلى 270 مصدر رزق و490 منشأة زراعية، تركزت في محافظات الخليل، والقدس، ورام الله، وطوباس، ونابلس.

المصدر / وكالات