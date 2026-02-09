الصحة بغزة:581 شهيداً و1500 جريح منذ إعلان وقف إطلاق النار

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: إن 5 شهداء و10 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء581 شهيدًا، ووصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,553، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 717 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,032 شهيدًا و 171,661 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين