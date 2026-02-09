فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كازورلا: الدوري الإسباني متأخر بسنوات ضوئية عن "البريميرليغ"

دول عربية وإسلامية تدين قرارات "إسرائيل" لفرض سيادتها بالضفة الغربية

"هآرتس" تفضح تلاعب نتنياهو بالحقائق لتبرئة نفسه من إخفاقات "طوفان الأقصى"

"البيدر": قرارات حكومة الاحتلال تهديدٌ مباشر بتغييرٍ دائم لبنية الضفة الغربية

الاحتلال يهدم منزلًا غربي رام الله

شهيدٌ وإصابة.. خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

ثلاثة شهداء في جنوب لبنان وخطف قيادي إسلامي يُصعّد التوتر الحدودي

الصحة بغزة: 5 شهداء و 10 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

هالاند يكشف كواليس ركلة الجزاء القاتلة وسر الفوز على ليفربول

بكين تتوعد اليابان برد "حازم" وتحذر من "الهزيمة الساحقة"

بالفيديو والصور بينهم طفلٌ ووالده.. 3 شهداء في قصف الاحتلال مركبة جنوبي لبنان

09 فبراير 2026 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
...
اندلاع النيران في مركبة جراء استهدافها من قبل طيران الاحتلال المسير (أرشيفية)

ارتقى 3 شهداء، صباح يوم الاثنين، جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة يانوح جنوب لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية، بارتقاء 3 شهداء بينهم طفل، في قصف الاحتلال سيارة في بلدة يانوح جنوب لبنان.

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف توجهت فور الغارة إلى المكان المستهدف، حيث عملت على نقل عدد من المصابين.

وأعلنت المصادر، ارتقاء الطفل علي حسن جابر ووالده حسن جابر بقصف طيران الاحتلال المسير لمركبة في بلدة يانوح جنوب لبنان، حيث صودف مرورهما أثناء قرب الغارة.

5787680783593049394.jpg

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على لبنان، في انتهاك متكرر لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2024، وسط غياب تحرّك رسمي حازم لوقف هذه الاعتداءات وإلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذ بنود الاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #القصف على لبنان #بلدة يانوح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة