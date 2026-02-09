ارتقى 3 شهداء، صباح يوم الاثنين، جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة يانوح جنوب لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية، بارتقاء 3 شهداء بينهم طفل، في قصف الاحتلال سيارة في بلدة يانوح جنوب لبنان.

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف توجهت فور الغارة إلى المكان المستهدف، حيث عملت على نقل عدد من المصابين.

وأعلنت المصادر، ارتقاء الطفل علي حسن جابر ووالده حسن جابر بقصف طيران الاحتلال المسير لمركبة في بلدة يانوح جنوب لبنان، حيث صودف مرورهما أثناء قرب الغارة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على لبنان، في انتهاك متكرر لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2024، وسط غياب تحرّك رسمي حازم لوقف هذه الاعتداءات وإلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذ بنود الاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين