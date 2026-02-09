فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دول عربية وإسلامية تدين قرارات "إسرائيل" لفرض سيادتها بالضفة الغربية

"هآرتس" تفضح تلاعب نتنياهو بالحقائق لتبرئة نفسه من إخفاقات "طوفان الأقصى"

"البيدر": قرارات حكومة الاحتلال تهديدٌ مباشر بتغييرٍ دائم لبنية الضفة الغربية

الاحتلال يهدم منزلًا غربي رام الله

شهيدٌ وإصابة.. خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

ثلاثة شهداء في جنوب لبنان وخطف قيادي إسلامي يُصعّد التوتر الحدودي

الصحة بغزة: 5 شهداء و 10 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

هالاند يكشف كواليس ركلة الجزاء القاتلة وسر الفوز على ليفربول

بكين تتوعد اليابان برد "حازم" وتحذر من "الهزيمة الساحقة"

محمد عبيد… نجاةٌ مؤجلةٌ بين الجرح والذاكرة

هيئة IHH التركية تفتح باب كفالة أيتام غزة.. إليكم "رابط" التسجيل والشروط

09 فبراير 2026 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
...
هيئة الإغاثة التركية تعلن عن فتح باب التسجيل لكفالة أيتام غزة

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، عن فتح باب التسجيل لتحديث بيانات وبناء قاعدة بيانات جديدة للأيتام في قطاع غزة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتقديم الدعم والإغاثة للعائلات الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة.

ودعت الهيئة أهالي الأيتام (مواليد 2010 وحتى 2025) لسرعة المبادرة بتسجيل بيانات أبنائهم لضمان إدراجهم ضمن البرامج الإغاثية والكفالات القادمة، مشددة على ضرورة تحري الدقة في إدخال البيانات وإرفاق الوثائق المطلوبة.

المستندات المطلوبة لإتمام الطلب:

لضمان قبول الطلب، يجب تجهيز الأوراق التالية ورفعها إلكترونياً:

صورة شخصية حديثة (طولية) لليتيم.

شهادة الميلاد الرسمية.

شهادة وفاة الأب (أو مستند رسمي يثبت الوفاة).

هوية الأم (أو هوية الوكيل ووثيقة الوصاية في حال وفاة الأم).

رابط التسجيل المباشر:

أكدت الهيئة أن عملية التسجيل تتم حصراً من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة، ويمكنكم الوصول إليها الآن عبر الضغط على: رابط تسجيل بيانات أيتام قطاع غزة - IHH انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين 
#أيتام غزة #رابط #كفالة أيتام #رابط كفالة أيتام #هيئة IHH #هيئة IHH التركية #رابط هيئة IHH التركية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة