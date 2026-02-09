هيئة IHH التركية تفتح باب كفالة أيتام غزة.. إليكم "رابط" التسجيل والشروط

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، عن فتح باب التسجيل لتحديث بيانات وبناء قاعدة بيانات جديدة للأيتام في قطاع غزة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتقديم الدعم والإغاثة للعائلات الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة.

ودعت الهيئة أهالي الأيتام (مواليد 2010 وحتى 2025) لسرعة المبادرة بتسجيل بيانات أبنائهم لضمان إدراجهم ضمن البرامج الإغاثية والكفالات القادمة، مشددة على ضرورة تحري الدقة في إدخال البيانات وإرفاق الوثائق المطلوبة.

المستندات المطلوبة لإتمام الطلب:

لضمان قبول الطلب، يجب تجهيز الأوراق التالية ورفعها إلكترونياً:

صورة شخصية حديثة (طولية) لليتيم.

شهادة الميلاد الرسمية.

شهادة وفاة الأب (أو مستند رسمي يثبت الوفاة).

هوية الأم (أو هوية الوكيل ووثيقة الوصاية في حال وفاة الأم).

رابط التسجيل المباشر:

أكدت الهيئة أن عملية التسجيل تتم حصراً من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة، ويمكنكم الوصول إليها الآن عبر الضغط على: رابط تسجيل بيانات أيتام قطاع غزة - IHH انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين