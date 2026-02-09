الاحتلال يشرع في تسريع الاستعدادات لتطبيق قانون "عقوبة الإعدام"

فلسطين أون لاين

09 فبراير 2026 . الساعة 09:24 بتوقيت القدس
...
خطوة خطيرة جدا تفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية تحاك بحق أسرانا الأبطال

أكد مكتب إعلام الأسرى أنَّ ما كشفته القناة 13 العبرية حول شروع إدارة سجون الاحتلال في تسريع الاستعدادات لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بعد إقراره بالقراءة الأولى، خطوة خطيرة جدا تفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية تحاك بحق الأسرى.

وأوضح "إعلام الأسرى" في بيان صحفي، يوم الاثنين، أنَّ حديث الاحتلال عن إنشاء مجمع خاص لتنفيذ أحكام الإعدام وبلورة إجراءات عمل وتأهيل كوادر بشرية والاستفادة من تجارب دول أخرى كما جاء في تقرير القناة العبرية، يؤكد أن الاحتلال ماض في جريمة الإبادة بحق أسرانا في مخالفة واضحة لكافة المواثيق والمعايير الدولية التي تكفل الحق في الحياة.

اقرأ أيضًا: "الكنيست" يقرُّ بالقراءة الأولى مشروع قانون "محاكمة منفذي هجوم 7 أكتوبر"

وحذر من أن الدفع باتجاه إقرار هذا القانون نهائيًا يشكل تحولًا خطيرًا في منظومة القمع الصهيونية ويعكس نزعة متطرفة تسعى لشرعنة القتل في سياق سياسات ممنهجة تستهدف الأسرى داخل السجون عبر الإهمال الطبي والعزل الانفرادي والتنكيل المستمر.

وشدد على أن مواصلة الاحتلال استعداده لشرعنة تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين لن يكسر إرادة شعبنا، و هذه السياسات لن تفلح في انتزاع شرعية نضال أسرانا ولن تنال من ثباتهم وصمودهم.

اقرأ أيضًا: بين السُّجون والمشانق.. تحذير أمميّ من قانون إسرائيليّ يشرعن إعدام الأسرى

وحمَّل "إعلام الأسرى" حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد، داعيًا المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذا المسار الخطير الذي يهدد حياة الأسرى ويفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية في التعامل مع قضيتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
