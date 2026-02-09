باريس سان جيرمان يكتسح مارسيليا بخماسية ويستعيد صدارة "ليغ 1

استعاد نادي باريس سان جيرمان هيبته وصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليغ 1"، بعدما سحق ضيفه وغريمه التقليدي أولمبيك مارسيليا بخماسية نظيفة، مساء الأحد، في لقاء "الكلاسيكو" الذي احتضنه ملعب "حديقة الأمراء" ضمن الجولة الـ21.

بهذه النتيجة، رفع النادي الباريسي رصيده إلى 51 نقطة ليستعيد صدارة جدول الترتيب متقدما بفارق نقطتين عن لانس الوصيف، فيما تجمد رصيد أولمبيك مارسيليا عند 39 نقطة في المركز الرابع.

افتتح عثمان ديمبيلي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 12، بعدما حول تمريرة البرتغالي نونو مينديش العرضية بسهولة داخل الشباك، ثم ضاعف النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 37 بعدما راوغ دفاع مارسيليا بمهارة وسدد كرة قوية في المرمى.

وفي الشوط الثاني، عزز الأرجنتيني فاكوندو ميدينا، مدافع مارسيليا، تقدم فريق العاصمة الفرنسية بهدف ثالث بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 64، وأضاف الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الرابع في الدقيقة 66 بتسديدة قوية.

واختتم الكوري الجنوبي لي كانج إن مهرجان أهداف باريس سان جيرمان بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 74، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من سيني مايولو.

وفي مباريات أخرى، تغلب آنجير على ضيفه تولوز 1-0، ولو هافر على ضيفه ستراسبورغ 2-1، فيما تعادل نيس مع ضيفه موناكو 0-0، وبنفس النتيجة تعادل أوكسير مع ضيفه باريس إف سي.

المصدر / وكالات