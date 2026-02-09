ريمونتادا في "أنفيلد".. سيتي يقلب الطاولة على ليفربول بهدف هالاند القاتل

قلب فريق مانشستر سيتي الطاولة على مضيفه ليفربول بعدما حول تأخره إلى فوز مثير بهدفين لهدف، الأحد، على ملعب "أنفيلد" في قمة مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ).

بهذه النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني مقلصا الفارق إلى 6 نقاط مع أرسنال المتصدر، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة في المركز السادس، بفارق 5 نقاط خلف مانشستر يونايتد رابع الترتيب.

المباراة شهدت مشاركة الدولي المصري محمد صلاح في التشكيلة الأساسية لليفربول، فيما ضمت تشكيلة مانشستر سيتي المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري.

وانتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي رغم سيطرة الفريق الضيف على مجريات اللعب ولاحت للاعبيه العديد من الفرص الخطيرة للتسجيل، فيما اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة والتي لم تمثل أي خطورة على مرمى جيانلويجي دوناروما.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء ليفربول مشددا من ضغطه الهجومي، قبل أن يتمكن المجري دومينيك سوبوسلاي من افتتاح التسجيل للريدز في الدقيقة 74 بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة.

وكان الهدف هو الرابع للاعب المجري من ركلة حرة بجميع المسابقات هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الأهداف بهذه الطريقة للاعبي ليفربول منذ تسجيل لويس سواريز خمسة أهداف في 2012-2013.

وأدرك البرتغالي برناردو سيلفا التعادل للسيتي في الدقيقة 84 بعدما تلقى تمريرة بالرأس من النرويجي إيرلينغ هالاند، إثر كرة عرضية من الفرنسي ريان شرقي ليضعها في شباك أليسون من مدى قريب.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للسيتي بعد عرقلة الحارس البرازيلي أليسون بيكر للبرتغالي ماتيوس نونيز داخل المنطقة، ليحرز منها إيرلينغ هالاند هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 3+90.

وتلقى دومينيك سوبوسلاي البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 13+90 بعد شده لهالاند على حدود منطقة الجزاء، سددها شرقي بعيدا عن المرمى، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية اللقاء معلنا فوز السيتيزينز.

