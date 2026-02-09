بدأ رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ زيارة لأستراليا بزيارة نصب ضحايا هجوم بوندي، الذي أودى بحياة 15 شخصا كانوا يحتفلون بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) على الشاطئ الشهير في سيدني.

وبدأ هرتسوغ زيارته يوم الاثنين من شاطئ بوندي، حيث وضع إكليلا من الزهور على نصب تذكاري لضحايا الهجوم، والتقى الناجين وعائلات القتلى الـ15.



ووقع أكثر من ألف من الأكاديميين والشخصيات المجتمعية البارزة رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء ألبانيزي لحثه على إلغاء الدعوة لهرتسوغ.

كما شهدت الزيارة معارضة من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، حيث دعت "مجموعة العمل الفلسطينية" إلى يوم احتجاج وطني للمطالبة باعتقال هرتسوغ والتحقيق معه، ورفعت دعوى قضائية ضد القيود على الاحتجاجات.

متظاهرون يحتجون في سيدني رفضا لزيارة الرئيس الإسرائيلي (رويترز)

كما رفعت المجموعة دعوى قضائية في محكمة سيدني ضد القيود المفروضة على الاحتجاجات المتوقعة.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باعتقال هرتسوغ ومحاكمته، مستندين إلى تقرير لجنة تحقيق أممية اتهمته بالتحريض على الإبادة الجماعية في غزة، خاصة تصريحاته في أكتوبر 2023 التي حمل فيها الشعب الفلسطيني بأكمله المسؤولية.

ويوم الخميس، رفضت الحكومة الأسترالية دعوات لاعتقال هرتسوغ، خلال زيارته للبلاد التي تبدأ الاثنين وتستمر 4 أيام.

وقال كريس سيدوتي، المحامي في مجال حقوق الإنسان عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة "يجب اعتقاله إذا حضر".

ودعا سيدوتي بشكل علني إلى سحب دعوة زيارة هرتسوغ، أو توقيه فور وصوله، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ارتكب "خطأ فادحا" بدعوة هرتسوغ.

وخلصت لجنة تحقيق مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة عام 2025 إلى أن "إسرائيل" كانت ترتكب إبادة جماعية في غزة منذ بداية الحرب على القطاع.

وحسب اللجنة، فإن هرتسوغ وقادة إسرائيليين آخرين "حرضوا على الإبادة الجماعية" في القطاع الفلسطيني.

