فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كازورلا: الدوري الإسباني متأخر بسنوات ضوئية عن "البريميرليغ"

دول عربية وإسلامية تدين قرارات "إسرائيل" لفرض سيادتها بالضفة الغربية

"هآرتس" تفضح تلاعب نتنياهو بالحقائق لتبرئة نفسه من إخفاقات "طوفان الأقصى"

"البيدر": قرارات حكومة الاحتلال تهديدٌ مباشر بتغييرٍ دائم لبنية الضفة الغربية

الاحتلال يهدم منزلًا غربي رام الله

شهيدٌ وإصابة.. خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

ثلاثة شهداء في جنوب لبنان وخطف قيادي إسلامي يُصعّد التوتر الحدودي

الصحة بغزة: 5 شهداء و 10 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

هالاند يكشف كواليس ركلة الجزاء القاتلة وسر الفوز على ليفربول

بكين تتوعد اليابان برد "حازم" وتحذر من "الهزيمة الساحقة"

الاحتلال يختطف قياديًّا في الجماعة الإسلامية جنوبي لبنان

09 فبراير 2026 . الساعة 08:40 بتوقيت القدس
...
اختطاف الاحتلال القيادي عطوي بعد اقتحام منزله ومصادرة أغراضه الشخصية

 اختطفت قوة مشاة إسرائيلية فجر الاثنين، عطوي عطوي، مسؤول الجماعة الإسلامية في منطقة حاصبيا – مرجعيون، من منزله في بلدة الهبارية، بعد عملية تسلل راجلة وصلت إلى عمق البلدة.

وأفادت وسائل الإعلام اللبناني، بأن قوة إسرائيلية راجلة تسللت من طريق موقع رويسات العلم باتجاه تلة سدانة، واخترقت عمق بلدة الهبارية لمسافة تزيد على أربعة كيلومترات، قبل أن تقتحم المنزل الواقع في وسط البلدة، حيث قامت باعتقال عطوي، وتقييد زوجته ومصادرة أوراق وأغراض شخصية.

وأشارت إلى أن القوة جابت الشوارع الرئيسية للهبارية، قبل تنفيذ عملية الاختطاف، التي خلّفت صدمة في منطقة العرقوب، بعد ساعات على انتهاء زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى كفرشوبا المجاورة، برغم انتشار الجيش فيها ووقوعها في الخطوط الخلفية للمواجهة، علماً بأن البلدة كانت مدرجة ضمن البرنامج لزيارة مقر اتحاد بلديات العرقوب فيها قبل إلغائها، وفقاً لمراسلتنا.

وعلى الإثر، باشر فوج الهندسة في الجيش اللبناني الكشف على منزل الأسير عطوي للتأكد من أن العدو الإسرائيلي لم يترك خلفه وسائل تجسسية أو تفخيخ أي محتوى.

الجماعة الإسلامية تحذِّر

وفي السياق أكدت الجماعة الإسلامية في لبنان، اختطاف القوّة الإسرائيلية القيادي فيها في منطقة حاصبيا ومرجعيون، عطوي عطوي، من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة، وذلك بعد تسللها فجراً إلى بلدة الهبارية جنوبي البلاد.

وقالت الجماعة في بيان تابعته "فلسطين أون لاين":  إنّ "القوة الإسرائيلية، خطفت القيادي عطوي، بعد قيامها بترويع أهله والاعتداء عليهم بالضرب، محمّلةً قوات الاحتلال مسؤولية أي أذى يلحق بالقيادي الأسير".  

وأضافت: "هل أتت هذه القرصنة رداً على زيارة رئيس الحكومة إلى منطقة الجنوب وإلى بلدات قضاء حاصبيا؟".

وأكدت أنّ هذه القرصنة تأتي في سياق إرهاب أهالي المنطقة لدفعهم إلى ترك قراهم وأرضهم. 

وطالبت الجماعة الإسلامية الدولة بالضغط على الجهات الراعية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على إطلاق سراح الأسرى، مشددةً على أنّ هذا الفعل "يُضاف إلى سلسلة الخروقات اليومية والاعتداءات الهمجية على السيادة التي تمارسها قوات الاحتلال".  

يُذكر أنّ  كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال ما لا يقلّ عن 20 أسيراً لبنانياً، اعتُقل عدد منهم بعد وقف إطلاق النار، وذلك في سياق الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على البلاد. 

news_2804_1770616899.91483f3e0d09b0830a6d4e56d49d0a88b39.jpg


 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الجماعة الإسلامية في لبنان #عطوي عطوي #اختطاف قيادي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة