بينهم أطفال ونساء.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، طالت أطفالًا، وسيدتين إحداهما أسيرة محررة، وتخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات ميدانية.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمين عبد الحافظ دعدرة بعد مداهمة منزله في مخيم الفوار جنوب المحافظة، كما اعتقلت ثلاثة شبان خلال اقتحام بلدة الشيوخ شمال الخليل، وهم: محمود سامر عويضات، عبد الناصر ثائر طافش، وإسماعيل محمد علي طافش. كما اعتقلت الطفل محمود ربحي إخليل (15 عامًا) خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة ذكرى رأفت ناصر خلال اقتحام قرية دير شرف غرب المدينة، كما اعتقلت الأسيرة المحررة وفاء يوسف أبو غلمي، زوجة الأسير المحكوم بالمؤبد عاهد أبو غلمي، بعد مداهمة منزلها في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد سامر استيتية خلال اقتحام حارة الياسمينة في البلدة القديمة بنابلس.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل مالك مصطفى أبو عليا بعد مداهمة منزل والده في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله.

أما في محافظة جنين، فقد نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحام بلدة يعبد جنوب المدينة، طالت عددًا من الشبان، عرف منهم: نورس قبها، يزيد أبو عابد، فارس حرزالله، فراس قبها، أرود أبو بكر، صالح عبادي، إسلام حمارشة، وعماد العبادي.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى