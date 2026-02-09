4 شهداء بينهم طفلة بقصف الاحتلال غربيّ مدينة غزة.. خروقاتٌ متواصلة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف المصابين عبر إطلاق النيران بصورة مباشرة، ومواصلة القصف الجوي والمدفعي ونسف منازل المواطنين، والتنصل من البروتوكول الإنساني، رغم دخول الاتفاق مرحلته الثانية.

وفي أبرز التطورات، أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ، استشهاد 4 فلسطينين بينهم طفلة وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بحي النصر غربي مدينة غزة.

فيما ذكرت مصادر محلية، أن الشهداء بالأسماء هم: ابراهيم فريد الزعانين، أحمد سويلم، عطية شبات وطفلته لميا، إلى جانب عدد من الجرحى في قصف الاحتلال الذي استهدف شقة سكنية في عمارة الدولي بحي النصر غربي مدينة غزة، مساء يوم الإثنين.

وصباح اليوم، ارتقى المزارع خالد بركة برصاص قوات جيش الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، فيما أفادت مصادر صحفية، بإصابة صياد بنيران مسيّرة إسرائيلية على شاطئ بحر مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

ونفذت قوات الاحتلال، فجر يوم الاثنين، عمليات نسفٍ ضخمة في حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، فيما أطلق طيران الاحتلال نيرانه تجاه المناطق الشرقية للمدينة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مناطق شرقي مدينة خان يونس، تزامنًا مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء جنوب القطاع، تزامنًا مع إطلاق آليات الاحتلال النار.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق جنوب غربي مدينة خان يونس، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في مياه بحر خان يونس.

ومن جهته، أعرب "مركز غزة" لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء التدهور الخطير والمتسارع في الواقع الصحي داخل قطاع غزة والذي بلغ مستويات كارثية تهدد الحق في الحياة والصحة لأكثر من مليوني إنسان، مع استمرار القيود المفروضة على المنظومة الطبية واستهداف مقوماتها الأساسية بعد أكثر من عامين على حرب الإبادة الجماعية.

ودعا مركز غزة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط فوري وفعّال لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود دون قيود وبشكل مستدام.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء581 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,553، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 717 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,032 شهيدًا و 171,661 إصابةً.

المصدر / فلسطين أون لاين