طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وانخفاضٌ ملموس على درجات الحرارة

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، إن الجو، سيكون يوم الاثنين، غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي ساعات المساء والليل، يسود جو غائم جزئيًا وبارد، لا سيما في المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، فتوقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، من المتوقع أن يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع احتمال سقوط أمطار محلية فوق بعض المناطق. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الخميس، من المتوقع أن يكون الجو غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيكون الجو غائمًا جزئيًا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع احتمال سقوط أمطار محلية فوق بعض المناطق.

المصدر / وكالات