المقدسية هنادي حلواني تتسلم قرار "منع سفر" موقع من نتنياهو

متابعة/ فلسطين أون لاين

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرار منع السفر المتواصل منذ عام 2021 للمرابطة في المسجد الأقصى هنادي الحلواني، بقرار صادر عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصياً.

وقالت محافظة القدس، في بيان صحافي، إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا موقعا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتجديد منع سفر المقدسية هنادي الحلواني خارج فلسطين.

وأشارت إلى استدعاء المواطنة المقدسية للتحقيق في ما يسمى مركز شرطة القِشلة في القدس لتسليمها القرار بـ"حجة أن سفرها يشكل خطرا على أمن الاحتلال" مشيرا إلى أن المنع يستمر حتى الثاني من مارس/آذار المقبل.

وجاء في نص القرار، الموقع من نتنياهو: "بصلاحياتي وفقاً للفقرة 6 من أمر تمديد سريان مفعول أنظمة الطوارئ (الخروج إلى الخارج) - 1948، واستمراراً للأمر الذي صدر بتاريخ 19 أغسطس/ آب 2025، وبعد أن عرضت علي معلومات بخصوص السيدة هنادي جبر صالح مكاوي؛ اقتنعت بوجود خشية من أن خروجها إلى الخارج سيساعد في تعزيز نشاط يشكل خطراً على أمن الدولة، لذلك آمر بموجب هذا بمنع خروج المذكورة من البلاد حتى تاريخ 2 مارس/ آذار 2026".





في تعليقها، قالت الحلواني لـصحيفة "العربي الجديد"، واصفةً لحظة صدور القرار من نتنياهو شخصياً، بأنها حين رأت القرار للوهلة الأولى ضحكت، لأنها مقيدة في كل شيء في حياتها وليس فقط السفر، حيث تمنع من دخول المسجد الأقصى، ومنع التواصل مع أشخاص بعينهم، كما تعاني تقييداً في حرية الحركة بسبب رفض الاحتلال إعادة بطاقة الهوية لها بعد الإفراج عنها من سجون الاحتلال عام 2023.

وكانت الحلواني منعت من السفر سابقاً لسنوات عديدة أيضاً وسمح لها بالسفر لفترة قاربت عاماً ونصف عام قبل إعادة منعها عام 2021، ليتواصل المنع حتى الآن.

وأكدت الحلواني أن الاحتلال عادة ما يورد الحجة ذاتها لمنعها من السفر، وهي وجود معلومات بأنها تشكل خطراً على أمن الدولة، مضيفةً أن "المحكمة رفضت الاستئناف بسبب الادعاء بوجود ملفات سرية لا يريدون الكشف عنها".