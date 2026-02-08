ارتفاع الذهب في غزة... زفاف مؤجل وادخار في مواجهة الأزمة

غزة/ رامي رمانة:

يشهد سوق الذهب في قطاع غزة ارتفاعات قياسية أثرت في المقبلين على الزواج، وأثقلت كاهل الأسر الباحثة عن السيولة، وسط تذبذب أسعار المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

فبينما اضطرت الشابة حنين عاشور لتأجيل شراء الشبكة ولوازم الزفاف بسبب ارتفاع الأسعار، وجد أبو أحمد نصار في الارتفاع فرصة لبيع مدخرات زوجته الذهبية لتغطية احتياجات أسرته.

توضح عاشور: "أسعار الذهب مرتفعة للغاية، وقررت تأجيل الشراء أملاً في انخفاض يلوح في الأفق، فالمبلغ الحالي لا يغطي حتى الأساسيات لدخول عش الزوجية." وأضافت أنها اكتفت بشراء دبلة الخطوبة فقط بسعر 460 دينارًا نقدًا و550 دينارًا عبر التطبيق البنكي.



على الجانب الآخر، يرى نصار أن ارتفاع الغرام فوق 110 دنانير فرصة لتأمين السيولة الضرورية للأسرة، معتبرًا الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات.

يربط المستشار المالي الحسن علي بكر الارتفاعات الأخيرة بتوترات جيوسياسية عالمية، وخصوصًا المخاوف من ضربة أمريكية لإيران، بالإضافة إلى الخلاف القائم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الفيدرالي جيروم باول حول مستويات الفائدة.

المستشار المالي الحسن علي بكر

ويشير بكر إلى أن المستثمرين اتجهوا نحو الذهب والفضة كملاذ آمن، فيما أدت تغييرات لاحقة في قيادة الفيدرالي إلى عمليات بيع متسارعة، انعكست على الأسواق العالمية والمحلية.

وفيما يخص السوق المحلي في غزة، يوضح بكر أن الأسعار تتبع المؤشر العالمي مع فوارق بسيطة تتحكم بها العوامل المحلية، مثل المعروض والطلب على التخزين (الجَمْدة).

وأضاف أن الطلب على الذهب المحلي زاد بعد الحرب، مما جعل السعر أعلى قليلًا من السعر العالمي، رغم تقارب نسب التحرك.

يختم بكر حديثه بنصيحة للمواطنين: "الفرصة ليست لغزة وحدها بل للعالم أجمع، فالذهب حتى في أعلى مستوياته اليوم قد يُعتبر رخيصًا غدًا، خاصة في ظل ضعف الدولار وتزايد الطلب الصناعي وارتفاع تكلفة التعدين."

