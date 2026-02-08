الاحتلال ينسف خزان مياه رئيسي في رفح يخدم 70 ألف نسمة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أظهر مقطع فيديو قيام جيش الاحتلال بنسف خزان مياه الرئيسي شمالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إمعانًا في حرب التعطيش التي يمارسها بحق القطاع.

وفقًا للمعلومات الجغرافية، فإن التفجير الذي وقع في 2 فبراير استهدف خزان "ميراج" المموّل من الهلال الأحمر التركي، والذي كان يزوّد نحو 70 ألف شخص بالمياه في المناطق الشرقية والشمالية من رفح، وفقًا لمصلحة مياه بلديات الساحل.

ووفق التقارير المحلية، تبلغ سعة الخزان 3 آلاف متر مكعب، وساهم منذ إنشائه في حل أزمة شح المياه لسكان رفح.

وكانت مصلحة مياه بلديات الساحل قد افتتحت الخزان ضمن مشروع شمل 3 آبار وخط نقل في منطقة "موراغ" في يوليو/تموز 2010، بتمويل من الهلال الأحمر التركي وبتكلفة بلغت 450 ألف دولار أمريكي.

صورة من الأقمار الصناعية تظهر آثار تدمير الخزان ومحيطه بشكل كامل

يذكر أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدفت العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل ممنهج مرافق المياه والآبار وخطوط الأنابيب ووحدات التحلية، حيث دمرت قوات الاحتلال 89% من بنية المياه والصرف الصحي في غزة، ما جعل أكثر من 90% من الأسر تعاني من انعدام الأمن المائي.

المصدر / الجزيرة نت