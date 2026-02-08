بن غفير يتهم كوشنر وويتكوف بـ"السذاجة" في التعامل مع ملف غزة

فلسطين أون لاين

08 فبراير 2026 . الساعة 15:03 بتوقيت القدس
المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومستشار ترامب جاريد كوشنر (أرشيف)

 هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بسبب دفعهما لخطة "مجلس السلام"، واتهمهما بأنهما "يزرعان أفكارا خاطئة" لدى الرئيس دونالد ترامب.

وقال بن غفير لهيئة البث العبرية الرسمية: "الأمريكيون سُذّج جدًا، وخصوصا كوشنر وويتكوف، لأنهما يزرعان في رأس ترامب أفكارًا غير صحيحة بشأن غزة".

ومضى بقوله: "أنا غير مستعد لأن يكون في غزة عشرات آلاف المسلحين" وفق تعبيره.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأمريكي على تصريحات بن غفير.

والسبت، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع لقادة "مجلس السلام" في 19 فبراير/شباط الجاري، في إطار دفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

المصدر / وكالات
