فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يدمرون مغارة جنوب المغير ويقتحمون أراضٍ في سنجل

خروقات متواصلة... (4) شهداء في غزة وسط تواصل القصف الجوي والمدفعي

ارتفاع الذهب في غزة... زفاف مؤجل وادخار في مواجهة الأزمة

الاحتلال ينسف خزان مياه رئيسي في رفح يخدم 70 ألف نسمة

تعديلات عبَّاس على قانون الانتخابات تشعل جدلاً واسعًا

مجلس السلام لغزة... دبلوماسية ما بعد الحرب أم غطاء سياسي لجرائم مستمرة؟

حارس نتنياهو السابق يفضح أسرارًا عائلية لأول مرّة

ضربة مزدوجة.. تحقيق "الجزيرة" يكشف أساليب "الشاباك" وهشاشة "المليشيات"

بن غفير يتهم كوشنر وويتكوف بـ"السذاجة" في التعامل مع ملف غزة

قناة عبرية: "إسرائيل" تحاول منع أي اتفاق لا يشمل برنامج إيران الصاروخي

إجبار فئران على تذكر أحداث طفولتها.. فهل يحل هذا لغز الذاكرة البشرية؟

08 فبراير 2026 . الساعة 14:36 بتوقيت القدس
...
توصل الباحثون إلى أن الذكريات المبكرة قد لا تكون مفقودة تماماً

يعد فقدان الذاكرة الطفولي، أو صعوبة تذكر أحداث الطفولة المبكرة، لغزًا علميًا شغل الباحثين لعقود. والآن، توصل علماء أيرلنديون إلى نتائج مثيرة باستخدام فئران التجارب الصغيرة، قد تفتح الباب أمام فهم أسرار النسيان البشري.

أظهرت الدراسة التي أجرتها كلية ترينيتي في دبلن ونشرت بدورية PLOS Biology أن خلايا مناعية في الدماغ تسمى الميكروغليا تلعب دورًا رئيسيًا في "أرشفة" الذكريات المبكرة، وليس مجرد حماية الدماغ من الأمراض.

خلال التجارب، تعرضت الفئران الصغيرة لتجربة مخيفة، ثم تم تثبيط نشاط الميكروغليا في أدمغتها. النتيجة: تذكرت الفئران التجربة بشكل أفضل، مع نشاط مكثف في منطقتين مهمتين بالدماغ، هما الحصين (مركز الذاكرة) واللوزة الدماغية (مركز المشاعر والخوف)، وزاد نشاط خلايا الإنغرام العصبية التي تخزن الذكريات.

توضح النتائج أن الذكريات المبكرة قد لا تُفقد تمامًا، بل يتم تعطيل الوصول إليها مؤقتًا، والميكروغليا تعمل كـ"مدير أرشيف" للدماغ.

وقالت الدكتورة إيريكا ستيوارت، المشاركة في الدراسة: "يمكن النظر إلى خلايا الميكروغليا على أنها مديرو الذاكرة في الدماغ، وتبرز دراستنا دورها في فقدان الذاكرة الطفولي".

وأضاف الدكتور توماس رايان، الباحث الرئيسي: "فهم الأسس البيولوجية لفقدان الذاكرة الطفولي يمنحنا رؤية أعمق للنسيان بشكل عام. وقد تتيح القدرة على التلاعب بهذه الظاهرة إعادة تصور التعلم والنسيان خلال السنوات الأولى من الحياة، واستكشاف سبب عدم معاناة بعض الأشخاص من فقدان الذاكرة الطفولي".

المصدر / وكالات
#فئران تجارب #فقدان الذاكرة الطفولي #تذكر أحداث الطفولة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة