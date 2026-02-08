صلاح إلى النصر السعودي.. راتب خيالي لخلافة "رونالدو المتمرد"

تتجه الأنظار صوب النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، الذي سيمنح فرصة ليصبح الوجه الدعائي والرياضي الجديد لدوري روشن خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لشبكة “ليفربول إيكو” البريطانية، فإن اللاعب البالغ 33 عاماً سيضاعف راتبه الحالي مع ليفربول (400 ألف إسترليني أسبوعياً) 3 مرات، في حال موافقته على عرض النصر لإنهاء مسيرة استمرت 9 سنوات في “آنفيلد”.

ويأمل المسؤولون في السعودية أن يعوض النجم المصري مكانة كريستيانو رونالدو، الذي يهدد بالتخلي عن عقده الضخم مع النصر البالغ 3.35 مليون جنيه إسترليني أسبوعياً، بعد احتجاج الأخير على سياسة دوري روشن في التعامل مع ملف الانتقالات.

وكان رونالدو قد أبدى غضبه بعد منح زميله السابق في ريال مدريد، كريم بنزيما، الإذن بالانتقال من الاتحاد إلى الهلال الأسبوع الماضي، ما تسبب في غيابه عن مباراتي الرياض والاتحاد.

وفي السياق ذاته، تلقى الأيقونة البرتغالية صاحب الـ41 عاماً تحذيراً من مسؤولي دوري روشن، بأنه لن يُسمح لأي لاعب بالتأثير على القرارات الصادرة عن لجنة انتقالات مستقلة، تهدف إلى منع الأندية من الإنفاق المفرط الذي قد يؤدي إلى صعوبات مالية.

وتشير التقارير إلى أن مهاجم مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق سيسعى الآن للعودة إلى أوروبا، لمواصلة طموحه في الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية.

وكان الجانب السعودي قد حاول استقطاب صلاح في الصيف الماضي، وظل اللاعب على رأس قائمة أهدافهم، رغم تعهده بالبقاء مع ليفربول بعد التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي.

وتدرس إدارة ليفربول بجدية خيار توفير الراتب الضخم لصلاح، خاصة وأنها تتطلع للحصول على رسوم انتقال كبيرة، إذا تم تأكيد المفاوضات السعودية بشكل رسمي في الأشهر المقبلة.

وتفضل الأطراف المعنية حسم الصفقة وإغلاق كافة تفاصيلها قبل توجه محمد صلاح للمشاركة مع المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم 2026.

المصدر / وكالات