عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، يوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ المستوطنون اقتحام المسجد عبر باب المغاربة، وأدوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحاته.

وفي الوقت التي تسهل قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين، صعدت من قرارت الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك بحق عدد من المقدسيين، لتفريغ المسجد من عماره والمرابطين فيه.

واستدعت مخابرات الاحتلال، يوم الأحد، المرابطة المقدسية هنادي الحلواني للتحقيق. كما استدعت مخابرات الاحتلال المقدسي رمزي العباسي للتحقيق، بعد تحقيقه إنجازًا فلسطينيا بتسلق قمة كليمنجارو، وفور عودته إلى البلاد.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك تصاعدا في اقتحامات المستوطنين وانتهاكاتهم لقدسية المسجد واستباحة حرمته.

وأفاد مركز معلومات فلسطين "معطى" بأن 12136 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بينهم وزيرق الاحتلال المتطرف "بن غفير" في الـ13 من الشهر.

وتتواصل النداءات المقدسية بضرورة التحرك العاجل للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، ووقف الاعتداءات اليومية التي تهدف إلى طمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين