إصابات واعتقالات واقتحامات في الضفة وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين

أُصيب شابان فلسطينيان، يوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، في إطار سلسلة اعتداءات واقتحامات متزامنة شهدتها مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، بأن طواقمها في رام الله تسلّمت إصابتين بالرصاص الحي لشابين قرب معبر قلنديا، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين لم تضح حالتهما الصحية.

وفي سياق ميداني متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، عدة مناطق في محافظة بيت لحم. وذكر مصدر أمني أن القوات اقتحمت بلدتي العبيدية ودار صلاح شرق المحافظة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر، حيث تمركزت في محيط استاد الخضر، كما اقتحمت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وتمركزت عند المدخل الشمالي باتجاه مثلث العمور، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي مدينة نابلس شمالي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر يوم الأحد، مواطنين اثنين بعد اقتحام أحياء ومخيمات في المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن القوات داهمت منازل في مخيم العين وحي رفيديا وشارع تل وشارع المريج، واعتقلت المواطنين إبراهيم شواهنة ومحمد ملاح عقب دهم وتفتيش منزليهما.

بالتوازي، صعّد مستوطنون، الليلة الماضية، اعتداءاتهم في الأغوار الشمالية، حيث أقدموا على تمزيق عشرات أكياس الأعلاف المخصصة لمواشي المواطنين في منطقة حمامات المالح.

وقال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة إن الاعتداء طال ممتلكات زراعية تعود لمواطنين في المنطقة، في ظل تصعيد متواصل يشمل إجبار الرعاة على ترك المراعي، وإطلاق المواشي لتخريب المحاصيل، وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات الزراعية.

وفي بيان منفصل صدر اليوم الأحد، أعلنت شرطة الاحتلال أن قوات خاصة من "حرس الحدود" نفذت، مساء يوم الجمعة، عملية قرب بلدة أبو ديس شرقي القدس، بدعوى "تحييد" شاب أطلق زجاجات حارقة باتجاه "محور أمني" قرب خط التماس.

وجاء في البيان أن القوة أطلقت النار، و"تمت إصابة أحد الشبان"، قبل تقديم إسعاف أولي له ونقله عبر طواقم الصليب الأحمر لاستكمال العلاج، مشددة على أن "قوات الأمن ستواصل العمل لإحباط أنشطة معادية".

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، أُصيب خمسة فلسطينيين بجروح ورضوض، مساء يوم السبت، جراء هجمات نفذها مستوطنون شمال ووسط الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين مسلحين اعتدوا بالضرب على ثلاثة مواطنين في بلدة بيت إمرين شمال نابلس أثناء وجودهم في أراضيهم، ما أدى إلى إصابتهم برضوض، فيما نقلت طواقم الهلال الأحمر أحد المصابين إلى المستشفى.

وفي وسط الضفة، أصيب فلسطينيان جراء اعتداء لمستوطنين بين قرية رمون وبلدة دير دبوان شرق رام الله، حيث أغلق المهاجمون الطريق واعتدوا عليهما بالضرب، ما أسفر عن إصابة أحدهما بجروح في الرأس نُقل على إثرها إلى المستشفى، بينما أُصيب الآخر برضوض.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفّذ المستوطنون خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي 468 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كثّفت إسرائيل عمليات القتل والاعتقال والاقتحام في الضفة الغربية، إلى جانب التوسع الاستيطاني، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني.

