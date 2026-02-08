خروقات متواصلة... (4) شهداء في غزة وسط تواصل القصف الجوي والمدفعي

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع استمرار القصف الجوي والمدفعي والاستهدافات من قبل آليات وطيران الاحتلال في مختلف أنحاء القطاع، وهو ما يسفر عن شهداء وجرحى بشكل يومي.

وفي أبرز التطورات، أفاد مصدر في المستشفى المعمداني، مساء يوم الأحد، استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأوضحت المصادر المحلية، استشهاد الطفل محمد السرحي (16 عامًا) برصاص جيش الاحتلال قرب مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهد مواطنين اثنين بنيران الاحتلال خارج مناطق انتشاره في بيت لاهيا ودير البلح، شمال ووسط قطاع غزة، منذ صباح اليوم.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب نسيم أبو العجين (20 عاما)، برصاص آليات الاحتلال في منطقة أبو العجين شرق دير البلح.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الشابة داليا خالد عصفور استشهدت صباح اليوم متأثرة بإصابتها بقصف الاحتلال منزل عائلتها بشارع الداخلية وسط مدينة رفح، خلال الحرب، لتلتحق بأطفالها الشهداء الأربعة.

يذكر أن مواطنا استشهد صباح اليوم، وأصيب آخر بجروح خطيرة، جراء قصف الاحتلال المدفعي على بيت لاهيا شمال القطاع.

وباستشهاد المواطنين الثلاثة منذ صباح اليوم، ترتفع حصيلة الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 579، وإجمالي الإصابات إلى 1,544، فيما جرى انتشال 717 جثمانا.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال إسرائيلي بشكل مكثف شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانا كثيفة تجاه الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما وقصفت الأحياء الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، في وقت أفاد فيه مستشفى حمد بإصابة طفل بجروح متوسطة جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في شمال قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام إسرائيلية لحظة قيام جيش الاحتلال بنسف خزان مياه في مدينة خان يونس.

كما أعلن جيش الاحتلال في وقت متأخر من مساء يوم السبت أنه قتل فلسطينيين، زاعمًا عبورهما "الخط الأصفر" في جنوبي وشمالي غزة، والاقتراب من قواته ما شكل خطرًا عليها في شمال وجنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة، إلى 576 شهيدا و1543 مصابا بالإضافة إلى انتشال جثامين 717 شهيدا منذ بدء سريان الاتفاق في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، لترتفع حصيلة الضحايا منذ بدء حرب الإبادة إلى 72,027 شهيدا و171,651 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

يأتي ذلك في وقت يتواصل القصف والاستهدافات ونسف المنازل والمباني في غزة بشكل يومي، رغم بدء المرحلة الثانية من الاتفاق ومع فتح محدود لمعبر رفح وسط قيود إسرائيلية مشددة.

المصدر / فلسطين أون لاين