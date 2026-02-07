حماس تشيد بإضراب عمال 20 ميناءً بحريًا رفضاً لتصدير السلاح إلى الاحتلال

فلسطين أون لاين

07 فبراير 2026 . الساعة 18:41 بتوقيت القدس
إضراب عمال موانئ المتوسط يأتي في ظل انتقادات دولية متزايدة لاستمرار تصدير السلاح إلى الاحتلال

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم السبت، بإضراب اتحاد عمال الموانئ في أكثر من 20 ميناءً على البحر المتوسط، ولا سيما في اليونان وإيطاليا وتركيا وإسبانيا والمغرب، حيث علّق العمال عملهم ليوم كامل تحت شعار “عمال الموانئ لا يعملون من أجل الحرب”، رفضًا لشحن الأسلحة إلى إسرائيل، وتعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة، في بيان، إنها تثمن هذه الخطوة التي تعكس موقفًا إنسانيًا وأخلاقيًا داعمًا للفلسطينيين في ظل ما يتعرضون له من عدوان متواصل، معتبرة أن هذه التحركات تمثل ضغطًا مهمًا على الاحتلال.

ودعت حماس الاتحادات العمالية في الموانئ حول العالم، وكافة النقابات والهيئات العمالية، إلى توسيع حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض المشاركة في نقل السلاح إلى إسرائيل، والعمل على تشكيل جبهة مقاطعة فاعلة.

وأكدت الحركة أهمية مواصلة هذه الجهود للضغط من أجل وقف العدوان، وإلزام الاحتلال بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، واحترام القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
#البحر المتوسط #موانئ #تسليح إسرائيل

