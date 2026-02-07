الرئيس الصومالي يحذر من التدخل الإسرائيلي ويعتبره تحديًا لإفريقيا

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، السبت، إن التدخل الإسرائيلي “غير المشروع” في سيادة بلاده يمثل “تحديا للقارة الإفريقية بأكملها"، محذرًا من أي محاولات لتغيير النظام الدولي القائم باستخدام القوة.

وشدد شيخ محمود خلال مشاركته بافتتاح النسخة السابعة عشر من “منتدى الجزيرة” بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن “التوترات الإقليمية والتموضعات المزعزعة للاستقرار، كالتدخل الإسرائيلي (في الصومال) يقوض الاستقرار بالمنطقة”.

وحذر الرئيس الصومالي من أي محاولة لتغيير النظام الدولي القائم، مشددا على أنه “لا ينبغي علينا العودة إلى منطق القوة”.

وقال إن الصومال يواصل مكافحة الإرهاب بعزم، وأن أمن واستقرار البحر الأحمر لا يمثلان أهمية حيوية لدول المنطقة فحسب، بل للتجارة العالمية والأمن الدولي أيضا.

تهديد للصومال

واعتبر شيخ محمود أن “التدخل الإسرائيلي غير المشروع بالصومال ليس فقط تهديدا لبلدنا، بل تحد للقارة الإفريقية بأكملها”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلنت "إسرائيل" اعترافها بالإقليم الانفصالي “أرض الصومال”، الأمر الذي رفضته الحكومة الفيدرالية بالصومال، إضافة إلى انتقادات إقليمية ودولية واسعة لتل أبيب.

وقبل الخطوة الإسرائيلية لم يحظ الإقليم، منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، بأي اعتراف رسمي، ويتصرف كأنه كيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا.

وبخصوص القضية الفلسطينية، شدد الرئيس الصومالي على وجوب التوصل إلى “حل دائم وعادل وشامل” للقضية، استنادا إلى “حل الدولتين” الفلسطينية والإسرائيلية.

انتهاكات دولي

وقال: “على العالم أن يستيقظ وأن يقف ضد مرتكبي الانتهاكات بحق القانون الدولي”، في إشارة إلى أفعال "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، حرب إبادة جماعية استمرت لعامين، إلا أن "إسرائيل" تخرقه بشكل يومي ما أسفر عن استشهاد 574 فلسطينيا وإصابة 1518 آخرين.

وإجمالا، خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 72 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وفق آخر بيانات رسمية فلسطينية.

المصدر / وكالات