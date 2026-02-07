الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، طالت طفلًا ومواطنين، وتخللتها مداهمة منازل، ونصب حواجز عسكرية، واعتقالات ميدانية.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمد أحمد وراسنة بعد مداهمة منزل عائلته في قرية الشيوخ شمال الخليل، كما اعتقلت الشاب ليث أكرم إخليل من بلدة بيت أمر شمال المحافظة.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد محمد محاميد من بلدة دير أبو ضعيف أثناء مروره عبر حاجز دير شرف غرب نابلس، كما اعتقلت المواطن رباح صباح من بلدة عوريف جنوب المدينة.

أما في محافظة قلقيلية، فقد نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة عزون شرق المحافظة، طالت كلًا من: حسان حواري، مصطفى حسان حواري، وسام حسين، وديع إسماعيل رضوان، محمد محمود غناوي، سمير شبيطة، الشاب آدم البغدادي، هادي جدوع، وعلي زهران جبر، ومدير هيئة الجدار والاستيطان مراد شتيوي بعد اقتحام منزله في قرية كفر قدوم شرق المدينة.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال رئيس بلدية دير بلوط سمير قرعوش، والشاب أحمد عبد الوهاب عبد الله من المنطقة الغربية لبلدة دير بلوط غرب المحافظة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى